Хоменко: взаимоотношения парламентов Беларуси и России ведут к миру и развитию, несмотря на санкции
Стрелы западных рестрикций постоянно летят в сторону Минска и Москвы. Но вот в чем парадокс – именно в период наиболее сильного давления белорусско-российский тандем стал наиболее крепким. Получается, нас бьют, мы взлетаем. И эти слова подкреплены рекордными и весьма внушительными цифрами союзного товарооборота. А западные санкции лишь укрепляют торгово-экономическое сотрудничество Минска и Москвы. Это с радостью 2 октября констатировали парламентарии двух стран. Они встретились в белорусской столице.
Несмотря на все ограничения, с начала года торговля между странами прибавила 8,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, хотя и он был рекордным. Цифра превысила 2 триллиона 700 миллиардов российских рублей. Ощутимый импульс взаимной торговле придает ежегодный Форум регионов Беларуси и России. Только в прошлом году стороны подписали контракты на сумму 140 миллиардов российских рублей.
Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Взаимоотношения, которые сложились между парламентами Беларуси и России, являются, наверное, в какой-то мере показательными взаимоотношениями парламентариев двух братских народов, которые идут к одной цели – сохранению суверенитета, мирного неба и дальнейшего развития, несмотря ни на какие объективные, субъективные факторы, которые пытаются нам создать западные государства.
Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:
Экономика имеет огромное значение, особенно сегодня, когда нам нужно обеспечить импортозамещение, потому что санкции, которыми обложили Россию и Беларусь, требуют от нас решений экономических задач совместно. Поэтому сотрудничество между нашими промышленными, научными организациями имеет большое значение. Сегодня это самое главное.
Взаимодействие на уровне регионов – один из ключевых драйверов взаимной интеграции двух стран. Между Беларусью и Россией заключено более 80 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.