Хоменко: взаимоотношения парламентов Беларуси и России ведут к миру и развитию, несмотря на санкции

Стрелы западных рестрикций постоянно летят в сторону Минска и Москвы. Но вот в чем парадокс – именно в период наиболее сильного давления белорусско-российский тандем стал наиболее крепким. Получается, нас бьют, мы взлетаем. И эти слова подкреплены рекордными и весьма внушительными цифрами союзного товарооборота. А западные санкции лишь укрепляют торгово-экономическое сотрудничество Минска и Москвы. Это с радостью 2 октября констатировали парламентарии двух стран. Они встретились в белорусской столице.

Несмотря на все ограничения, с начала года торговля между странами прибавила 8,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, хотя и он был рекордным. Цифра превысила 2 триллиона 700 миллиардов российских рублей. Ощутимый импульс взаимной торговле придает ежегодный Форум регионов Беларуси и России. Только в прошлом году стороны подписали контракты на сумму 140 миллиардов российских рублей.