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Заседание Евразийского межправсовета принимает Ереван

01 октября 2024 06:48
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Укреплять сотрудничество в рамках «пятерки» продолжат 1 октября в Ереване. Армения принимает заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Евразийского межправсовета принимает Ереван-2

В его рамках состоится и пленарная сессия Евразийского экономического форума на тему «Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырех свобод». Особое внимание вопросам работы внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах. 

Руководители правительств также рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года. Делегацию Беларуси возглавляет премьер-министр Роман Головченко.

# Международное сотрудничество

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