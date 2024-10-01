Заседание Евразийского межправсовета принимает Ереван

Укреплять сотрудничество в рамках «пятерки» продолжат 1 октября в Ереване. Армения принимает заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его рамках состоится и пленарная сессия Евразийского экономического форума на тему «Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырех свобод». Особое внимание вопросам работы внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах.

Руководители правительств также рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года. Делегацию Беларуси возглавляет премьер-министр Роман Головченко.