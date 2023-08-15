Новости экономики за 15.08.2023

Об этом и не только в деловом обзоре программы Новости «24 часа» на СТВ от Натальи Надольской.

Новости Беларуси. В Беларуси в ближайшие месяцы продолжится динамика замедления роста цен. По данным экспертов Евразийского банка развития, это положительно скажется на финансовом рынке страны. Снижаются и ставки по кредитам. Каким будет эффект для населения?

В Беларуси создана Ассоциация профессионалов по торговому финансированию. В условиях перестроения торговых связей и поиска новых возможностей в сфере торговли у отечественных предприятий есть потребность в обмене знаниями, практикой и экспертизой, установлении единых стандартов работы. Новое сообщество объединит не только белорусские банки, но и крупнейших экспортеров, логистические и юридические компании. Фактически в стране появляется единая платформа, на которой могут приниматься совместные с бизнесом решения и реализовываться новые проекты, направленные на развитие экономических связей белорусских предприятий.

Для белорусов открылись новые возможности для оказания строительных услуг

БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА КИТАЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ИМПОРТА В ШАНХАЕ