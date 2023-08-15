Новости экономики за 15.08.2023
Новости Беларуси. В Беларуси в ближайшие месяцы продолжится динамика замедления роста цен. По данным экспертов Евразийского банка развития, это положительно скажется на финансовом рынке страны. Снижаются и ставки по кредитам. Каким будет эффект для населения?
Об этом и не только в деловом обзоре программы Новости «24 часа» на СТВ от Натальи Надольской.
В БЕЛАРУСИ СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ПО ТОРГОВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ
В Беларуси создана Ассоциация профессионалов по торговому финансированию. В условиях перестроения торговых связей и поиска новых возможностей в сфере торговли у отечественных предприятий есть потребность в обмене знаниями, практикой и экспертизой, установлении единых стандартов работы. Новое сообщество объединит не только белорусские банки, но и крупнейших экспортеров, логистические и юридические компании. Фактически в стране появляется единая платформа, на которой могут приниматься совместные с бизнесом решения и реализовываться новые проекты, направленные на развитие экономических связей белорусских предприятий.
Для белорусов открылись новые возможности для оказания строительных услуг
БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА КИТАЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ИМПОРТА В ШАНХАЕ
Вновь Шанхай становится центром внимания в рамках самого значимого выставочного события Китая. Беларусь планирует активное участие в выставке импорта с масштабной экспозицией, представляя предприятия из разных сфер экономики. Будут организованы национальный павильон и коллективные экспозиции в специализированных коммерческих павильонах. Участие наших предприятий на масштабном форуме имеет стратегическое значение и открывает новые горизонты для белорусского экспорта. Китай, являясь одним из крупнейших и самых динамично развивающихся рынков мира, предоставляет возможность белорусским компаниям установить деловые связи с потенциальными партнерами и покупателями, включая китайские государственные корпорации.
В Беларуси снижаются ставки по новым кредитам