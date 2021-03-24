Губернатор Приморского края на форуме «Беларусь мясная»: «Это великолепная продукция. Со многими у нас заключены договоры»

Новости Беларуси. 400 тысяч тонн мясной продукции экспортировала Беларусь в 2020 году. Покупателями стали жители 24 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расширение географии поставок – важнейшая задача для производителей.

В эти дни ведущие белорусские предприятия презентуют свои новинки на площадке форума «Беларусь мясная». Игроков отрасли он собирает уже в пятый раз.

В 2021 году свои стенды представили компании из 16 стран. Всего более 200 участников. Среди них и наши основные партнеры – представители Китая и России.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Посмотрели эту продукцию, которую выпускают сегодня белорусские заводы. Я думаю, что она пополнит линейку тех продуктов, которые сегодня есть на приморских полках. Это великолепная продукция. Со многими у нас заключены договоры уже, идет работа. Могу сказать, что мы за два месяца в этом году уже, наверное, выполнили 50 % прошлогодних объемов.

Продукция белорусских сельхозпредприятий пользуется большой популярностью у жителей Приморья, организованы в сетевых магазинах полки. И наша задача – сделать так, чтобы продукция шла от производителя к покупателю, минуя посредников.