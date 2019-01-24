Губернатор Новосибирской области: «Сибиряки с удовольствием покупают белорусские продукты»
Новости Беларуси. Беларусь и Новосибирская область России расширяют сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам 2018 года товарооборот достигнет 300 миллионов долларов США.
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Наша страна и один из крупнейших регионов России реализуют множество совместных проектов в промышленности, энергетике, науке и образовании. Перспективы для сотрудничества стороны видят в агропромышленном комплексе, строительной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Беларусь готова поставлять в Новосибирск пассажирскую технику: от электробусов до троллейбусов с автономным ходом. Российские партнеры делают акцент на создании совместных сборочных производств, а также меняют подходы в проведении ярмарок белорусских товаров в Новосибирске.
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Андрей Травников, губернатор Новосибирской области России:
Белорусский продукт в Сибири – это фактически бренд, знак качества. Многие сибиряки с удовольствием покупают белорусские продукты. Нам надо находить новые, может быть, более современные, удобные как для поставщиков, так и для потребителей формы поставок и торговли.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Мы хорошо представлены в Новосибирской области всем спектром продукции машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, продуктов питания и других потребительских товаров.
Для участия в бизнес-переговорах в Беларусь прибыла самая большая за последние годы делегация из российского региона – порядка 160 человек. По итогам встреч подписан ряд соглашений и договоров о сотрудничестве.