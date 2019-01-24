Губернатор Новосибирской области: «Сибиряки с удовольствием покупают белорусские продукты»

Новости Беларуси. Беларусь и Новосибирская область России расширяют сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам 2018 года товарооборот достигнет 300 миллионов долларов США.

Прямые авиарейсы Минск–Новосибирск возобновятся в ближайшее время

Наша страна и один из крупнейших регионов России реализуют множество совместных проектов в промышленности, энергетике, науке и образовании. Перспективы для сотрудничества стороны видят в агропромышленном комплексе, строительной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.