В Беларуси выпущена первая банковская гарантия с применением технологии блокчейн

Новости Беларуси. Участниками сделки стали четыре коммерческих банка. Для выпуска использовалась инновационная технология, внедренная в банковскую систему страны на базе информационной сети, созданной Национальным банком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она позволяет не только выпускать банковские гарантии в электронном виде, но и просматривать их статус в режиме реального времени. При этом сокращаются трудозаты на совершение операций, упрощается документооборот, а также ускоряется выдача и сопровождение.