«Большие перспективы». О поставках белорусских автобусов договорились на встрече руководства Минска и Новосибирска

Новости Беларуси. Большую делегацию из Новосибирской области России в эти дни принимают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 22 января, в столице прошла встреча председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска (Россия): У нас белорусские автобусы на линии. Мы используем белорусские технологии для реконструкции наших трамваев. У нас сегодня большие перспективы – и мы обговариваем это – о совместных производствах в других направлениях.

Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы говорим о расширении регионов. Сегодня наши предприятия работают не в самом Новосибирске, а в Новосибирской области. Интересы, которые сегодня есть, в том числе мы говорим о том, что у нас сильные научные разработки, как раз таки готовы применять и внедрять непосредственно у них, так же как им есть что привнести сюда для того, чтобы двусторонние отношения действительно динамично развивались в векторной плоскости.

Программа визита российской делегации рассчитана еще на несколько дней. Зарубежные гости познакомятся с достижениями наших ученых, посетят ряд предприятий и спортивных объектов. В частности, белорусские коллеги готовы поделиться опытом проведения масштабных первенств. В 2023 году Новосибирск примет молодежный чемпионат мира по хоккею.