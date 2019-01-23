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Беларусь вошла в список лучших стран мира по версии U.S. News and World Report

23 января 2019 18:37
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Новости Беларуси. Составители рейтинга отмечают, что хоть наша страна и не имеет выхода к морю, на ее территории есть более 11 тысяч озер, а равнинный ландшафт покрыт древними лесами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также журналисты издания оценили привлекательность для туристов. Но больше всего баллов нам досталось за уровень открытости бизнеса.

При составлении списка организаторы учитывали множество параметров, среди которых и привлекательность страны для путешественников, и удобство для жизни. Оценивались климат, живописность пейзажей, дружелюбие жителей, а также их образованность, забота об окружающей среде, мода, вкусная еда и многое другое. Большое внимание уделялось критериям, определяющим качество жизни внутри страны, таким как уровень развития здравоохранения и безопасность.

Больше новостей экономики за 23 января здесь.

# Туризм # Экономика # Сергей Савицкий

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