Прямые авиарейсы Минск–Новосибирск возобновятся в ближайшее время

Новости Беларуси. Прямые регулярные авиаперелеты из Минска в Новосибирск могут возобновиться уже в ближайшее время. Об этом 23 января заявил губернатор Новосибирской области России Андрей Травников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что в 2018 году прямые рейсы по этому маршруту действовали около трех месяцев. Но оказалось, что с пересадкой в Москве добраться до Новосибирска из Минска можно на четверть дешевле. Теперь обе стороны нашли возможность сделать стоимость перелета более доступной.

Евгений Янкилевич, генеральный директор аэропорта Толмачево Новосибирска:

Кое-что мы уже нашли. И найдем еще решения, которые нам позволят достичь конкурентной цены. Хотя понимаете, что мы идем где-то против определенных экономических трендов, против тренда увеличения стоимости авиационного керосина. Но, тем не менее, мы постараемся сделать так, чтобы этот рейс был выгоден для всех – для авиакомпаний, для пассажиров.

Деловое сотрудничество Беларуси и Новосибирской области за последнее время значительно активизировалось. Только в прошлом году товарооборот составил более 270 миллионов долларов. Основа экспорта: автотракторная техника, мясомолочная продукция, электрические машины и оборудование. Российские партнеры заинтересованы в расширении проекта по модернизации трамвайного парка Новосибирска и в проработке проекта по совместной сборке комбайнов «Гомсельмаш» в Сибири.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области России:

Многие вещи нам удалось совместно реализовать. В частности, успешный пример совместной деятельности, взаимных интересов – это создание совместного предприятия «Белкоммунмаш-Сибирь», которое производит трамваи для нужд Новосибирска. Это сотрудничество двух крупных предприятий: в Новосибирске это СибЭлектроПривод, и в Республике Беларусь – БелАЗ, по освоению новых узлов для большегрузной техники, которая производится на БелАЗе.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

По сальдо товарооборота мы уже выровнялись, и даже Новосибирская область предлагает нам товаров несколько больше, чем Республика Беларусь. Это подстегивает нас – мы должны активизировать работу в направлении развития величины товарооборота с Новосибирской областью. Тем более, интерес с каждым годом растет.