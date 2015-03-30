Губернатор Архангельской области России: Мы с Александром Лукашенко нашли как минимум с десяток точек соприкосновения

Новости Беларуси. Начнем выпуск с темы расширения сотрудничества Беларуси с российскими регионами. Впервые с визитом в нашей стране делегация из Архангельской области. Во время встречи с ее губернатором Игорем Орловым Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Архангельская область заинтересованы в интенсификации взаимодействия по всему спектру вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Горин, СТВ:

Архангельская область – это самый север европейской части России. А город Архангельск часто называют поморской столицей Русского Севера. И как это ни удивительно, в Минск делегация из Архангельской области привезла этой ранней весной, в первую очередь, снег.

На носу апрель, а весна и вовсе, считай, началась в феврале. И вдруг снег. По народным приметам, первый снег в марте считается благодатным и даже исцеляющим. А в случае с первым визитом в Беларусь губернатора Архангельской области речь идет о самых теплых намерениях – расширить торгово-экономические связи.

Взаимный товарооборот в прошлом году вырос на 15 процентов – до 200 млн долларов. Но это явно далеко от реальных торговых возможностей Беларуси и северного региона России.

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области:

Конечно, нам очень приятно, что есть возможность в рамках этого визита поднять уровень наших отношений и получить Ваше высокое покровительство. В ходе визита запланировано подписание нового плана мероприятий по развитию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между правительством Архангельской области и Минским областным исполнительным комитетом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Перспективные направления нашего сотрудничества весьма значительны. Прежде всего, речь может идти и об увеличении поставок белорусской техники разных видов, разных направлений в область. Готовы у Вас работать и белорусские строители, если есть такая необходимость. Я думаю, мы можем предложить Вам самые современные проекты зданий и сооружений. Я уверен, что сферы взаимных интересов значительно шире тех, которые я только что обозначил.

Мы рассчитываем, что в ходе визита вашей делегации будут достигнуты договоренности, реализация которых сможет повысить продуктивность наших отношений.

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области Российской Федерации:

Архангельская область заинтересована не только в увеличении объемов поставок продукции, но также в привлечении белорусских партнеров к реализации инвестпроектов на территории области. Убежден, что Республика Беларусь и Архангельская область имеют хороший потенциал для дальнейшего развития сотрудничества.

Архангельская область — это во многом индустриальный регион с развитой рыбной, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленностью. Здесь находится Центр атомного судостроения России, космодром «Плесецк». В 100 км от Архангельска – крупнейшие в Европе месторождения алмазов. Есть нефть, газ, торф.

Неудивительно, что объем промышленной продукции более чем в 14 раз превышает объём продукции сельского хозяйства. Последнее здесь думают усилить за счет новых ферм и технологий. Когда-то северные породы коров славились на весь союз. В Холмогорах есть даже вот такой своеобразный памятник буренке. Но вот на полках магазинов даже местное молоко недешево. На переработку его приходится везти в Архангельск, а потом обратно. Естественно, это сказывается на стоимости.

Опыт Беларуси в строительство молочно-товарных ферм может прийтись кстати. В 2012, за год, в республике было построено и реконструировано рекордное число ферм – 619. Эта цифра способна удивить любого.

Вместе с губернатором в Минск прилетел своего рода бизнес-десант. Впрочем, это не только предприниматели, но и чиновники, директора, депутаты. Программа очень насыщенная и расписана буквально по минутам.

На Минском молочном заводе номер один архангельцы не только присматривались, но и пробовали на вкус, что производится в Беларуси.

Виктор Заря, депутат Архангельского областного Собрания (Россия):

Я вообще горжусь Беларусью. Я уговаривал их два года приехать сюда - привез. А в отношении продукции, само по себе производство налажено по-другому немножко. Все-таки государственный контроль есть государственный контроль. Дальше, сами люди даже работают. Люди думают не только о своей наживе, как у нас (у нас предприниматели, в основном, такие). Я не хочу наговаривать, но так получается все-таки.

Сейчас вот мы общались с президентом, общались, разговаривали. Дано задание на приобретение нам все-таки больше сухого молока, скорее всего.

Николай Шашалков, директор агрофирмы (Россия):

Продукция лучшая, качественная, все очень нравится. Молодцы ваши производители.

Мы с этим визитом приехали сюда. Наша торговля с вашей торговлей сегодня договорятся и примут какие-то решения. И появится продукция и на наших прилавках.

Региональное сотрудничество для Беларуси всегда было своего рода локомотивом экономической интеграции.

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области Российской Федерации:

Сейчас мы общались с Александром Григорьевичем, с президентом, и нашли как минимум с десяток точек соприкосновения. Безусловно, на первом месте сельское хозяйство, потому что мы северная территория и нуждаемся в поставке продукции сельхозназначения, с одной стороны, а со второй стороны, в создании у нас новых производств.

На сегодняшний день северный край покупает у Беларуси в основном мясо и сахар, а поставляет нефть, целлюлозу, бумагу. В правительстве стороны оговорили новые направления сотрудничества по пунктам.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас очень хорошие перспективы в машиностроительном комплексе. У вас уже БелАЗы давно и успешно трудятся на ваших различных добывающих организациях. Полагается поставка этой техники в Архангельскую область. Как говорится, хорошо – но мало.

Была погода хорошая, а Вы приехали – пошел дождь. Мы чрезвычайно этому рады, поскольку нам дождя очень сильно не хватало. Так что у Вас есть то, в чем мы испытываем дефицит. Вам спасибо, рассчитываем, что так всегда и будет.

План мероприятий, подписанный 30 марта в правительстве между Минской и Архангельской областью, станет дорожной картой торгово-экономического сотрудничества на ближайшие два года.

Сегодня российская делегация возложила венки и цветы к монументу на площади Победы, почтив память павших в годы Великой Отечественной. В российском северном регионе, где Архангельск носит звание «Город воинской славы», хорошо помнят, что «Минск — это город-герой».