Встреча Президента Александра Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым 30 марта

Новости Беларуси. Беларусь и Архангельская область заинтересованы в интенсификации взаимодействия по всему спектру вопросов. Об этом заявил 30 марта Президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Игорем Орловым.

В нашу страну руководство Архангельской области приезжает впервые. Стороны уверены: визит должен стать шагом для дальнейшего развития сотрудничества. Тем более внешнеторговые связи развиваются динамично. По итогам 2014 года более чем на 15 % вырос товарооборот и составил более 200 миллионов долларов.

Однако белорусский экспорт составляет менее четверти от этой цифры. Наша страна поставляет в Архангельскую область мясную продукцию, сахар, грузовые автомобили. Но очевидно, что экспортный потенциал Беларуси намного больше. Поэтому, как заявил глава государства, нужно серьезно подумать над тем, как сбалансировать взаимный товарооборот.

Александр Лукашенко:

Перспективные направления нашего сотрудничества весьма значительны. Прежде всего, речь может идти и об увеличении поставок белорусской техники разных видов, разных направлений. Готовы у вас работать и белорусские строители, если есть такая необходимость. Я думаю, мы можем предложить Вам современные проекты зданий и сооружений. Мы готовы поставлять Вам продукцию сельскохозяйственного производства, если область нуждается. Готовы работать над укреплением вашей сельскохозяйственной отрасли - опыт соответствующий есть. Словом, очень много направлений, которые могут быть востребованы Вами. Я уверен, что сферы взаимных интересов значительно шире тех, которые я только что обозначил.

Мы рассчитываем, что в ходе визита вашей делегации будут достигнуты договоренности, реализация которых сможет повысить продуктивность наших отношений.

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области Российской Федерации:

Мы очень рассчитываем на расширение наших взаимовыгодных связей как на уровне органов управления, так и на уровне субъектов хозяйствования. Архангельская область заинтересована не только в увеличении объемов поставок продукции, но также в привлечении белорусских партнеров к реализации инвестпроектов на территории области, в изучении и внедрении опыта в укреплении научных и культурных связей. Убежден, что Республика Беларусь и Архангельская область имеют хороший потенциал для дальнейшего развития сотрудничества.

Техника белорусских промышленных гигантов уже давно зарекомендовала себя за рубежом. Поэтому среди перспективных направлений сотрудничества с Архангельской областью - поставки отечественных карьерных самосвалов, автобусов, а также техники для лесопромышленного комплекса и сельского хозяйства.

Основой для тесного экономического сотрудничества являются исторические связи. Не смотря на то, что между Минском и Архангельском расстояние почти в 2 тысячи километров, народы объединяет и общая память о священной войне. Сегодня делегация российского региона возложила венки и цветы к монументу на Площади Победы, почтив память павших в годы Великой отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.