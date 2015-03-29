От оптико-электронных систем до космических разработок — Александру Лукашенко показали новые образцы вооружения

Новости Беларуси. В Беларуси будут поддерживать только перспективные наукоемкие предприятия. На неделе об этом шла речь на «Пеленге». Президент ознакомился здесь с наиболее эффективными разработками. Хотя денег у государства на предприятии не просят, а вот дополнительные площади под производство пришлись бы кстати.

«Пеленг» сегодня один из ведущих постсоветских разработчиков оптических приборов и оптоэлектронных систем военного и двойного назначения. Плюс к этому на предприятии фактически создали новую отрасль по производству эксклюзивного космического оборудования, который при вложениях в 16 млн долларов, принес уже больше сотни миллионов долларов прибыли. Неудивительно, что в свое время акциями белорусского «Пеленга» интересовался российский «Роскосмос».

Наталья Бреус, СТВ:

Еще 40 лет назад «Пеленг» начинался как конструкторское бюро при механическом заводе. Переживали разные времена, но выстояли. Сегодня это современное и высокотехнологичное предприятие. Вот что значит советский опыт плюс новые разработки. Сегодня «Пеленг» работает и на «гражданку», и на «оборонку».

За последние пять лет президент уже дважды бывал на предприятии — смотрит как развивается «Пеленг». Здесь делают сложные оптико-электронные приборы. Микроскопы для криминалистов или оборудование для метеорологии. Специализируются же конструкторы завода на прицелах для бронетанковых автомобилей. Вот такую последнюю модель уже представили на выставке вооружений в Эмиратах. Заинтересовались и американцы, и россияне.

Сергей Литвяков, заместитель генерального директора ОАО «Пеленг»:

Прибор днем видит как телевизионный канал, а ночью как тепловизионный. То есть даже ночью на дистанции на 4-5 километров можно будет определить цель типа машина, а человек, я думаю, уверенно в километрах на 2,5 тоже будет наблюдаться.

Заинтересовались ими пограничники, потому что прибор может устанавливаться на подвижную какую-то машину, двигаться, искать каких-нибудь нарушителей.

Выпускать планируют до 300 таких приборов в год. Специфика производства такова, что многие контракты огласке не подлежат. Что точно известно — благодаря усилиям конструкторов «Пеленга» в Беларуси получилось создать производство космической техники.

Вот на таком станке шлифуют оптическое зеркало, которое предназначено для установки в космическом летательном аппарате. Белорусский на орбите с 2012 года. Благодаря такой оптике с высоты 600 километров получаются снимки, на которых можно различать метровые объекты. Фото из космоса нужны нашим аграриям и спасателям, плюс эти снимки неплохо продаются.

Испытывают технику для космоса на участке в новом специально для этого возведенном корпусе. Чтобы пыль не попадала на оптику, созданы почти стерильные условия. Президент осмотрел площадку, как идет процесс сборки и испытаний.

Еще один проект, связанный с космосом — создание системы спутниковой связи. Над ним работают вместе с китайскими партнерами. Эту тему, а также другие вопросы сотрудничества обсудят на высшем уровне в мае, когда в Беларусь с визитом прибудет глава КНР.

Сергей Гурулев, председатель государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Все идет в соответствии с планом.

«Пеленг» действует под крылом Госкомвоенпрома. Глава комитета Сергей Гурулев рассказывает, что результаты предприятий оборонного сектора радуют. На экспорте военпром заработал более 800 миллионов долларов. Президенту показывают новинки вооружений. Вот, например, таких роботов специального назначения.

Это уже разработки ученых и инженеров в сфере ядерных измерений и радиационного контроля. Вот такой гамма-спектрометр впервые опробовали на рисовых полях после аварии на Фукусиме. В ближайшее время из Японии поступит новый заказ на партию таких приборов.

Контроль за радиацией актуален и для Беларуси. Ведут постоянный мониторинг.

Валерий Кожемякин, директор научно-производственного унитарного предприятия «Атомтех»:

Вот это мобильные комплексы для радиационного сканирования местности. Могут устанавливаться на автомобилях, вертолетах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

То есть мы заехали в зону отчуждения, измерили уровень?

Валерий Кожемякин:

Да, все это делает. Эта аппаратура воздушно-авиационной разведки местности для нашего беспилотника.

Александр Лукашенко:

То есть он прощупать может почву с этой высоты и дать информацию — заражен или нет?

Валерий Кожемякин:

Оценку делает.

Александр Лукашенко:

Проверяли? Какие места настораживают? Припять, зона отчуждения?

Валерий Кожемякин:

Знаете, так больше даже успокаивает. Везде однородное загрязнение. Каких-то всплесков нет.

Без поддержки наукоемкие предприятия не останутся. Но в первую очередь — все внимание в Беларуси будет уделяться тем, которые работают на местном сырье. В них и будут инвестировать. Об этом президент говорил, общаясь с коллективом «Пеленга». Александр Лукашенко не скрывал, что впечатления от производства позитивные. Кстати, руководит предприятием обладатель сразу трех госнаград, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я когда вас вижу, то мне все очень нравится. Главное – это люди. Мне предприятие понравилось, вы работаете, ни у кого денег не просите. Это редкость в наше время, к сожалению. Поэтому предприятие не может не понравиться. Вы, конечно, молодцы, руководителя вашего я не хвалю – он у нас и так уже захвален настолько, чтобы не испортился только. Уже отмечен его ратный труд и подвиг. Дай бог, чтобы здоров только был. Это для него главное. Я так понимаю, вы тоже к нему особых претензий не имеете? То есть шевелится еще? Ну, и слава богу. Для меня это самое главное: если руководитель шевелится, надо отдать ему должное, то и к нему претензий быть не может. Вам спасибо за то, что вы поддержали его в свое время. Я, честно говоря, не верил, что он может так быстро сориентироваться и создать новые площади, новые мощности. Мой интерес был в одном: страна только тогда может считаться безопасной и иметь перспективы для существования, а нам же и развитие надо, в том числе и для развития, если она будет заниматься технологиями завтрашнего дня. Вот ваше предприятие, я публично об этом не раз говорил, атомная станция, которую мы строим, в деревообработке много чего делаем, вершиной чего, может быть, будет Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат. Это будет то, что нам нужно. И таких направлений у нас достаточно прорывных, в том числе и в обороноспособности. Поэтому было поставлено много задач. И я хочу сейчас, мы же экзамен сдаем перед вами, с другой стороны, и вы со мной будете сдавать экзамен перед белорусским народом: вот, что мы сделали передового? Народ должен это видеть, что у нашей страны есть будущее, есть завтра.

Масса планов на будущее у коллектива «Пеленга» — планирует расширяться. Александр Лукашенко не против, чтобы предприятию были под это выделены дополнительные земли. Поддержал президент и идею строительства арендного жилья для сотрудников. Как никак — работают с отдачей.