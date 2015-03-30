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В Архангельске откроют торговый дом по продаже белорусской молочной продукции

30 марта 2015 14:08
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Новости Беларуси. Торговый дом по продаже белорусской молочной продукции в Архангельске появится в ближайшее время. Об этом 30 марта заявил губернатор северного региона России, встречаясь с руководством одного из перерабатывающих предприятий Минска. 

Игорь Орлов оценил традиционно высокое качество и богатый ассортимент продукции.  Стороны  подготовили пакет документов, после подписания которых, наши продукты появятся на прилавках магазинов Архангельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Шашлаков, директор агрофирмы (Архангельск):
Продукция лучшая, качественная, все очень нравится. Молодцы ваши производители.

Виктор Заря, депутат регионального парламента (Архангельск):
Я, когда приезжал раньше и сейчас, всегда с удовольствием ем сырки белорусские – это вообще бесподобно, молоко. 

# Экономика # Беларусь-Россия # Николай Шашлаков # Виктор Заря

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