Витебская область лидирует в уборке картофеля

Новости Беларуси. В Витебские аграрии лидируют в уборке картофеля. Только в Толочинском районе сегодня собирают по 423 центнера с гектара. Такого внушительного урожая здесь добились во многом благодаря секретам агрономической науки. Каким, знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.
Больше тысячи тонн картофеля ежедневно проходит через руки Елены Коноплевой и ее коллег. Именно столько в сутки перерабатывается второго белорусского хлеба на консервном заводе.
Елена Коноплева, рабочий Толочинского консервного завода:
Все автоматически делается. Мы лишь выбрасываем плохой, резанный, ботву – то, что не нужно класть на хранение.
Под картошку на предприятии отвели без малого тысячу гектаров. Ежедневно на уборку выходит 11 комбайнов отечественного производства.
Владимир Ершов, механизатор Толочинского консервного завода:
Сейчас очень хорошие условия. Создается новая техника. Очень хорошо копает комбайн, чисто.
На этих полях собирают до 57 тонн картофеля с одного гектара. Урожайность –435 центнеров с гектара. Самая высокая в стране.
Татьяна Капранова, главный агроном Толочинского консервного завода:
Для того, чтобы получить урожай, надо соблюсти все принципы технологий. Конечно, должны быть сорта. Белорусские сорта, они, во-первых, вкусные по вкусу. Во-вторых, они стабильны по урожайности.
Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Это самая денежная культура. Как говорил Президент, это – вторая нефть для Республики Беларусь (по доходности своей). Это культура, которая обеспечена и хранением высокотехнологичным, то есть с компьютерным обеспечением.
Но собрать урожай – мало. Его надо еще и сохранить. Для этого на территории завода – два современных картофелехранилища. Каждый рассчитан на 12 тысяч тонн. Чтобы овощ попадал к белорусам на стол свежим в любое время года, в камерах поддерживается оптимальный уровень влажности и температура в 3-4 градуса.
Дмитрий Таутов, начальник картофелехранилища Толочинского консервного завода:
Как только камера загрузилась, включается лечебный период, который в себя включает повышение влажности (не менее 85 процентов) и повышение температуры. В этот период происходит заживление картофеля.
Анастасия Бут, СТВ:
Участок фасовки – последний этап в процессе переработки картофеля. Клубни по транспортеру отправляются в эту машину, которая сама взвешивает картофель и упаковывает его в мешки. А уже этот робот укладывает мешки на паллеты, тем самым, исключая тяжелый человеческий труд.
Собрано на Витебщине уже более 30 тысяч тонн картофеля. Две трети – в Толочине. А уборочная между тем еще не достигла экватора. Свежий картофель возле завода ожидают десятки автопоездов. Отсюда второй белорусский хлеб отправляют даже в Краснодарский край, где, казалось бы, нет недостатка в овощах. С таким урожаем хватит и нам, и соседям.