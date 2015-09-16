Витебская область лидирует в уборке картофеля

Новости Беларуси. В Витебские аграрии лидируют в уборке картофеля. Только в Толочинском районе сегодня собирают по 423 центнера с гектара. Такого внушительного урожая здесь добились во многом благодаря секретам агрономической науки. Каким, знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Больше тысячи тонн картофеля ежедневно проходит через руки Елены Коноплевой и ее коллег. Именно столько в сутки перерабатывается второго белорусского хлеба на консервном заводе.

Елена Коноплева, рабочий Толочинского консервного завода:

Все автоматически делается. Мы лишь выбрасываем плохой, резанный, ботву – то, что не нужно класть на хранение.

Под картошку на предприятии отвели без малого тысячу гектаров. Ежедневно на уборку выходит 11 комбайнов отечественного производства.

Владимир Ершов, механизатор Толочинского консервного завода:

Сейчас очень хорошие условия. Создается новая техника. Очень хорошо копает комбайн, чисто.

На этих полях собирают до 57 тонн картофеля с одного гектара. Урожайность –435 центнеров с гектара. Самая высокая в стране.

Татьяна Капранова, главный агроном Толочинского консервного завода:

Для того, чтобы получить урожай, надо соблюсти все принципы технологий. Конечно, должны быть сорта. Белорусские сорта, они, во-первых, вкусные по вкусу. Во-вторых, они стабильны по урожайности.

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:

Это самая денежная культура. Как говорил Президент, это – вторая нефть для Республики Беларусь (по доходности своей). Это культура, которая обеспечена и хранением высокотехнологичным, то есть с компьютерным обеспечением.

Но собрать урожай – мало. Его надо еще и сохранить. Для этого на территории завода – два современных картофелехранилища. Каждый рассчитан на 12 тысяч тонн. Чтобы овощ попадал к белорусам на стол свежим в любое время года, в камерах поддерживается оптимальный уровень влажности и температура в 3-4 градуса.

Дмитрий Таутов, начальник картофелехранилища Толочинского консервного завода:

Как только камера загрузилась, включается лечебный период, который в себя включает повышение влажности (не менее 85 процентов) и повышение температуры. В этот период происходит заживление картофеля.

Анастасия Бут, СТВ:

Участок фасовки – последний этап в процессе переработки картофеля. Клубни по транспортеру отправляются в эту машину, которая сама взвешивает картофель и упаковывает его в мешки. А уже этот робот укладывает мешки на паллеты, тем самым, исключая тяжелый человеческий труд.

Собрано на Витебщине уже более 30 тысяч тонн картофеля. Две трети – в Толочине. А уборочная между тем еще не достигла экватора. Свежий картофель возле завода ожидают десятки автопоездов. Отсюда второй белорусский хлеб отправляют даже в Краснодарский край, где, казалось бы, нет недостатка в овощах. С таким урожаем хватит и нам, и соседям.