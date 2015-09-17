Руководители таможенных служб государств-участников ЕАЭС встретились в Минске

Новости Беларуси. Единый подход, информационный обмен и внедрение 100-процентного электронного таможенного декларирования. Самые насущные проблемы обсуждают 17 сентября в Минске руководители таможенных служб государств-участников Евразийского экономического союза.

Информационное сотрудничество, издание нового таможенного кодекса ЕАЭС – далеко не все вопросы, которые стоят на повестке дня. Также коллеги намерены обменяться опытом и обсудить переход на безбумажные технологии в работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Определенное количество объемов экспортных грузов у нас уходит за границу без участия сотрудника таможни, а только лишь компьютер принимает решение и выдает разрешение. Если раньше печать ставил сотрудник, то сейчас электронную печать ставит компьютер. Вот эти достижения в рамках Таможенного союза очень активно используются. Я убежден, что в практике будут иметь очень большую пользу для работы наших субъектов хозяйствования.