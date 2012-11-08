Современную ферму и новую линию на сахарном комбинате открыли в Несвижском районе

Новости Беларуси. Седьмого ноября в Минской области торжественно открыли современную ферму и новую линию на сахарном комбинате. Оба объекта – на территории Несвижского района.

Так, на сельхозпредприятии «Городея» ввели в строй вторую очередь молочно товарных фермах, с роботизированной системой доения. Впервые робот здесь появились в прошлом году. С тех пор молочные показатели хозяйства значительно улучшились, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С несвижском опытом ознакомился и Борис Батура. Согласно губернатору, в столичном регионе до конца года, доильные роботы оснастить два десятка ферм.