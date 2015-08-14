Новости Беларуси. Государство не намерено пока продавать «Минский завод колесных тягачей». Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая 14 августа предприятие. Глава государства ознакомился с работой новых производственных площадей, а также образцами выпускаемой продукции. Кроме того, президент пообщался с сотрудниками завода. Говорили о стратегии выживания в современной экономике, арендном жилье, куда отправлять учиться детей и многом другом.

Минский завод колесных тягачей вырос из небольшого конструкторского бюро, созданного в 1954-м году на МАЗе. В разгар гонки вооружений. Фирменной продукцией МЗКТ — колесные шасси для советской «оборонки». Так называемый ядерный щит Союза во многом был на белорусских шасси. После развала СССР заказы упали, завод занялся и гражданской техникой, а в начале 2000-х занял лидирующие позиции в СНГ по выпуску шасси на любой вкус — результат модернизации.

Юрий Николаев, главный конструктор ОАО «Минский завод колесных тягачей»:

В год мы проектируем 12-14 новых тем. Это очень много. В советские времена это было 2-3. Тогда не было такой потребности.

У самой маленькой машины на заводе 8 колес, у самой большой — 24. Продукцию такого класса в мире делают единичные предприятия. А белорусские шасси — выбор 20-ти армий. От Венесуэлы и Африки до России и Китая. Шесть лет как предприятие вошло в состав отечественного Госвоенпрома. И началась масштабная модернизация. С ее ходом президент решил ознакомиться лично.

МЗКТ — единственное в СНГ предприятие, где смогли не только сохранить, но и развить производство уникальными ноу-хау.

Например, автоматическими трансмиссиями. Александр Лукашенко обращает внимание — техника должна быть максимально белорусской.

На экспорт идет более 80 процентов продукции. У МЗКТ — хорошие экономические показатели. В целом в составе Госвоенпрома нет убыточных предприятий.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

В июле рассмотрели и утвердили план развития до 2020 года. В основном все обеспечены заказами, работой. Мы работаем и над диверсификацией экспорта. Путь вхождения на рынки простой: новая продукция, более качественная, естественно, по себестоимости более выгодная для партнера.

Ежегодно МЗКТ выпускает от двух до семи новых видов техники.

Вот это шасси — новинка. Несмотря на внушительные габариты и количество колес — их 8, шасси двигается очень плавно. А это определяющий показатель, учитывая, какие грузы будет перевозить тягач.

В цеху, где с конвейера выходят готовые колесные тягачи, собрался коллектив предприятия. Рабочие из других цехов, сотрудники административных отделов. В последнее время много разговоров о возможной продаже МЗКТ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Почему я планировал приехать на ваш завод? Мне уж слишком, если откровенно говорить, последние год-два навязывают идею приватизации, продажи вашего предприятия. Сегодня руководству завода, как и другим, поставлена задача — мы не должны потерять российский рынок — это естественно. Коль он есть, зачем его терять? Да, нам там приходится конкурировать. Но если не будет конкуренции, вы расти не будете, вы отстанете, и в конце концов они будут закупать где-то на Западе аналогичный товар, но не наш. Конкуренция должна быть добросовестной. Поэтому мы и вступили в Евразийский экономический союз, чтобы у нас были общие правила. И пока мы не проигрываем в этой конкуренции, будучи не частным предприятием. Значит, и государственные могут работать. Поэтому я четко сегодня вам говорю, что мы пока продавать это предприятие не намерены.

Некогда секретное конструкторское бюро МАЗа — МЗКТ сегодня стал хорошей площадкой для доверительных бесед на самые злободневные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Народ хочет зарплаты побольше. И желательно поменьше работы. Это желание всегда было, я это прекрасно понимаю. Но не это сегодня главное. Начался жестокий передел мира. Сегодня все гораздо сложнее. Весь мир сегодня, к примеру, объединился в борьбе с ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта). Все воюют против него — и американцы озабочены, и Европа, и Россия, и мы, и так далее. Но никто не подумал о том, а как же этот ИГИЛ, где собрали людей со всего мира, противостоит таким мощным державам, которые якобы против него воюют. Западная коалиция во главе с Америкой не может с ними справиться. А почему? А потому что из этой коалиции этот ИГИЛ кто-то финансирует, он кому-то выгоден, догадайтесь сами с трех раз, кому это выгодно. Чтобы изменить архитектуру мира. Чтобы поделить богатые углеводородом земли, а точнее забрать себе. Но не своими руками. А руками вот этих бедолаг, которым в голову вбили некие идеи, и они идут, умирают, воюют за какие-то деньги и средства. Все гораздо сложнее. Идет передел мира. И зарплата — это очень важно. Но передо мной как президентом стоит задача защитить страну. Вот в этом бурном море не наш корабль, а нашу лодку сохранить, чтобы ее не утопили, и она не пошла на дно.

Мы очень просто рассматриваем ситуацию в Украине: националисты, фашисты, коррупция и прочее. Это на поверхности. Но вспыхнула ведь Украина не только по внутренним причинам. Да, она была удобна, чтобы перевернуть все. Но за этой дракой по одну и по другую стороны стоят сильные мира сего. И вот как нам найти то место, чтобы уберечь этот клочок земли, может, уже не для себя, а для наших детей — вот что сегодня главное. И в этом особенность сегодняшнего дня. Мне часто говорят: «А чего бы Вы желали?». Я единственное не желал бы, чтобы мы жили на чужой земле, чтобы мы никогда не ходили больше в лаптях и чтобы нас плеткой не стегали, как это всегда было в нашей истории. Вот сегодня главный вопрос в чем. Поэтому, говоря, допустим, об Украине (я ни в коем случае не играю на этой теме), надо понимать, что если мы не сориентируемся и где-то подставимся, то с нами разберутся еще быстрее, чем с Украиной. А сохраниться мы можем, только если мы вместе и если мы обеспечим внутреннюю стабильность

Что же касается вопросов, которые больше всего интересовали работников МЗКТ, они были связаны с жизнью вне предприятия. Все-таки на заводе, видимо, все действительно в порядке.

Татьяна Рухлевич, начальник отдела таможенного оформления ОАО «Минский завод колесных тягачей»:

Мне хотелось услышать от Вас благословения для молодежи. Чтобы наша молодежь не потерялась в современном мире. Куда ей пойти учиться, чтобы быть перспективным?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Упрекнуть власть в том, что мы где-то отстали и не можем предоставить молодежи перспективное хорошее рабочее место, сегодня нельзя. Пример: лет 7-10 назад шли дебаты, те, кто сегодня рвется в президенты, они были категорически против моего решения прорваться в космос и запустить свой космический аппарат. Он сегодня работает на орбите, полностью себя окупил, даже сегодня в плюс работает. Но дело не в этом. Запустив свой спутник, мы создали производство. На это есть спрос. А коль есть на это спрос и мы построили это производство, кто на нем будет работать? Молодежь. И там молодежь работает. Разве это не перспектива? А выше космоса пока ничего нет.

Символический подарок от завода президенту — муляж отечественной реактивной системы залпового огня «Полонез», характеристики которого в этом году поразили военных экспертов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это он мне подарил то, что я заставил делать в стране, то есть он мне подарил мою установку. Но и за это спасибо. Молодец. Вы знаете историю этого изделия: когда наши братья-россияне не очень стали помогать нам в этом плане, чтобы мы могли страну защитить и нанести неприемлемый ущерб тем, кто захочет с нами воевать, я сказал: мы должны сделать свою мощную и современную ракету. Сегодня они уже начинают поступать в Вооруженные Силы нашей страны. И вы к этому причастны. Вот и история. Спасибо за эту историю.