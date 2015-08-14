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Евразийский банк развития рассматривает возможность выделения для Беларуси кредита

14 августа 2015 08:09
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Новости Беларуси. Евразийский банк развития рассматривает возможность выделения для Беларуси кредита. Представители банка провели рабочие встречи с правительством нашей страны и изучили экономическую ситуацию республики. Стороны договорились продолжить обсуждение темы кредитования во время визита в Минск миссии экспертов Евразийского фонда стабилизации и развития. Он запланирован на 24-28 августа.

Целью фонда, основанного в 2009 году, является поддержка государств-участников после глобального финансового кризиса, а также оказание помощи в интеграционных процессах в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Панкин, Председатель правления Евразийского банка развития:
Позиция белорусской стороны, правительства Беларуси, была скорее в том, что мы должны брать более широкий спектр проектов и не ограничиваться чисто интеграционными проектами. Надо заниматься структурной реформой, чтобы экономика не только нефтяная, чтобы поднимались другие отрасли, средний бизнес развивался. Для этого нужна другая структура экономики, которая в большей степени ориентирована на рынок. 

# Экономика # Банк развития # Дмитрий Панкин

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