Новости Беларуси. Евразийский банк развития рассматривает возможность выделения для Беларуси кредита. Представители банка провели рабочие встречи с правительством нашей страны и изучили экономическую ситуацию республики. Стороны договорились продолжить обсуждение темы кредитования во время визита в Минск миссии экспертов Евразийского фонда стабилизации и развития. Он запланирован на 24-28 августа.

Целью фонда, основанного в 2009 году, является поддержка государств-участников после глобального финансового кризиса, а также оказание помощи в интеграционных процессах в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Панкин, Председатель правления Евразийского банка развития:

Позиция белорусской стороны, правительства Беларуси, была скорее в том, что мы должны брать более широкий спектр проектов и не ограничиваться чисто интеграционными проектами. Надо заниматься структурной реформой, чтобы экономика не только нефтяная, чтобы поднимались другие отрасли, средний бизнес развивался. Для этого нужна другая структура экономики, которая в большей степени ориентирована на рынок.