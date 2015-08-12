Новости Египта. Суэцкий канал приобретает статус особой экономической зоны. Соответствующий указ издал 12 августа глава Египта. Экономическая зона устанавливается на площади почти в 500 квадратных километров вдоль русла артерии. Египетские власти планируют создать в регионе мировой промышленный центр, который привлечет иностранные инвестиции, а размещенные в нём производства и предприятия будут формировать треть общего объема экономики страны.

Напомним, 6 августа открылось новое русло Суэцкого канала, которое увеличило его пропускную способность и прибыль Египта от эксплуатации артерии вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.