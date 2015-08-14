Правительство подвело итоги социально-экономического развития Беларуси за первое полугодие

Новости Беларуси. Сбалансированная внешняя торговля, стабилизация уровня золотовалютных резервов и замедление роста инфляции. Итоги социально-экономического развития Беларуси за первое полугодие подвели сегодня, 14 августа, в правительстве.

Экономика развивается в непростых внешних условиях. И, тем не менее, страна вовремя рассчитывается по внешним обязательствам, обеспечен рост экспорта. А доходная часть бюджета составила 4,5 процента к ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важнейшей задачей правительства на второе полугодие является восстановление экономического роста: необходимо еще больше наращивать экспорт и привлекать инвестиции.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы живем по средствам. Первое полугодие. Задачу такую перед нами глава государства ставил. Вот эту именно задачу – жить по средствам –правительство обеспечивает, исполняет. Экономика работает в сбалансированном режиме. Это подтверждают следующие факторы: спокойно и в полном объеме рассчитываемся по государственным валютным обязательствам (в июле прошли пиковые платежи по внешним долгам, в том числе рассчитались по еврооблигациям дебютного выпуска), при этом мы практически не нарастили государственный долг и даже немного увеличили золотовалютный резерв.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Экономика нашей страны развивалась в первом полугодии в достаточно сложных внешних экономических условиях. Для открытой экономики это было крайне тяжело. Вы знаете, что ВВП в Российской Федерации за первое полугодие упал на 3,5 процента, а это наши основные рынки. Хочу сказать, что достаточно большой у нас товарооборот с Украиной. И по первому полугодию он снизился на 17,1 процентов. Конечно, в таких условиях было тяжело работать нашей экономике. Что сделало правительство? Конечно, произошла макроэкономическая стабилизация, на наш взгляд.

А на заседании Президиума Совмина рассматривали проект бюджета на 2016 год и прогнозы социально-экономического развития. Документ предусматривает прирост ВВП, социально-экономическую направленность и повышение доступности кредитных ресурсов. Показателей планируют достичь за счет увеличения добавленной стоимости в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и торговле. При этом проект бюджета на следующий год должен быть спланирован, исходя из требований жесткой экономии.