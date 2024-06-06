Головченко: сотрудничество Минска и Баку развивается вполне успешно – об этом говорит и статистика

Расширение промкооперации, создание мультибрендового центра обслуживания техники, поставки товаров, строительство жилья и социальных объектов. Это первые результаты договоренностей, достигнутых между Минском и Баку на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь и Азербайджан сегодня, 6 июня, сверили часы на заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. То, что стратегическое партнерство между странами будет и далее укрепляться, подтвердил недавний государственный визит Александра Лукашенко в Азербайджан. Стороны детально проанализировали развитие отношений за последние годы, договорились наращивать экономическое сотрудничество и в ближайшее время достигнуть товарооборота в миллиард долларов.

Главами государств поставлены очень серьезные задачи перед правительствами двух стран, подчеркнул на встрече в Совмине премьер-министр Роман Головченко с заместителем премьер-министра Азербайджана Али Ахмедовым. Результаты выполнения поручений зависят от слаженной работы сторон.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Отрадно видеть такую настроенность и решимость выполнить те поручения, которые нам даны. Но, конечно, очень много будет зависеть непосредственно от планирования этой работы и ответственности, и выверенности действий исполнителей, которым поручена реализация всех соответствующих мероприятий. Я с удовлетворением отмечаю, что даже без учета этих поручений торгово-экономического сотрудничество в текущем году развивается вполне успешно. Об этом говорит и статистика, и появление в перечне взаимных поставок новых товарных позиций. Мы реально видим заинтересованность коллег из Азербайджана реализовывать наши совместные проекты. Что касается итогов заседания межправкомиссии, которое принимал Минск, то они наполнены прикладным содержанием. С учетом недавних поручений обновлена и подписана дорожная карта по развитию сотрудничества двух стран. Приоритетное внимание уделяется торгово-экономическому взаимодействию.