Белорусские предприятия активно наращивают экспорт в Россию – это не только молочка и тракторы

Галина Буро на примере Новогрудка посмотрела, что уже сделано в этом направлении и где те самые точки роста.

Белорусские заводы наращивают экспорт в регионы России и налаживают сотрудничество по импортозамещению. Предприятия за последний год приросли в объемах поставок в союзную страну по различным позициям товаров, и прорабатывают новые контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О развитии кооперации и создании общих проектов двух стран говорили и во время визита главы государства в Иркутск.

Интерес взаимовыгодный. У союзной страны закупают сырье, из него изготавливают товары для российских регионов: от Калининграда до Владивостока. Причем, не только свою серийную продукцию. В короткие сроки налажен выпуск линейки изделий по линии импортозамещения, которые до санкций россияне закупали на Западе. Новогрудский завод воспользовался ситуацией и заполнил эту нишу.

Игорь Каптилович, директор Новогрудского завода газовой аппаратуры: Мы активно работаем с компанией «Газпром газомоторные системы» по производству арматуры, которая раньше была итальянской. В рамках догазификации в Российской Федерации всю арматуру для этих газгольдеров мы уже делаем сами. Также делаем арматуру для водолазной техники для одного из российских предприятий, делаем емкости для системы пожаротушения. И таких наработок, встреч, переговоров очень много. Поэтому, я именно в этом вижу развитие нашего завода.

Сейчас на заводе готовят очередную партию автомобильных газовых баллонов для Нижнего Новгорода. Эту продукцию в Новогрудке производят методом глубокой вытяжки с одним кольцевым швом. Технология соответствует самым строгим международным регламентам.

Виталий Леончик, мастер цеха газовых баллонов Новогрудского завода газовой аппаратуры:

Эти баллоны покрываются антикоррозийным средством, грунтуются. После грунтовки идет окрашивание. Эти баллоны служат намного дольше, чем те, которые не прошли антикоррозийное средство.

Лукашенко – директору Иркутского авиазавода: хотим быть вмонтированы в ваши процессы по высоким технологиям. Подробности.

В 2023 году завод побил собственный рекорд – выпустил миллион газовых баллонов. В последний раз к такой цифре приближались еще в советские времена. К успеху привел грамотный менеджмент. Ставку сделали на модернизацию.