Головченко: «Рост экономики в 2023 году запланирован на уровне 103,8%»

Новости Беларуси. Белорусская экономика успешно адаптируется к санкционному давлению. Это отметил премьер-министр Роман Головченко на Президиуме Совмина, где обсудили проект прогноза социально-экономического развития страны и главный финансовый документ на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджет-2023 сохранит социальную направленность. Концептуальные подходы подготовлены на основе поручений главы государства и с учетом вызовов, которые стоят перед экономикой. В целом рост ВВП планируется на уровне 3,8 %. В отличие от предыдущих семи лет, бюджет на 2023 год формируется, исходя из целевого сценария развития экономики.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Прогноз соцэкономразвития на следующий год сформирован, исходя из целевой задачи – выход на параметры экономического роста, предусмотренные программой социально-экономического развития на пятилетку, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, к которому экономика уже заканчивает адаптироваться. Рост экономики в 2023 году запланирован на уровне 103,8 %. Задача непростая, особенно в условиях санкционного беспредела, разрушенных экономических связей, разбалансировки и продолжающейся перестройки рынков. Для ее решения требуется напряжение по всей системе. Главная цель неизменна – обеспечение социальных гарантий граждан и финансирование важнейших государственных расходов.