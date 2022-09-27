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Головченко: «Рост экономики в 2023 году запланирован на уровне 103,8%»

27 сентября 2022 16:03
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Новости Беларуси. Белорусская экономика успешно адаптируется к санкционному давлению. Это отметил премьер-министр Роман Головченко на Президиуме Совмина, где обсудили проект прогноза социально-экономического развития страны и главный финансовый документ на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко: «Рост экономики в 2023 году запланирован на уровне 103,8%»-1

Бюджет-2023 сохранит социальную направленность. Концептуальные подходы подготовлены на основе поручений главы государства и с учетом вызовов, которые стоят перед экономикой. В целом рост ВВП планируется на уровне 3,8 %. В отличие от предыдущих семи лет, бюджет на 2023 год формируется, исходя из целевого сценария развития экономики.

Головченко: «Рост экономики в 2023 году запланирован на уровне 103,8%»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Прогноз соцэкономразвития на следующий год сформирован, исходя из целевой задачи – выход на параметры экономического роста, предусмотренные программой социально-экономического развития на пятилетку, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, к которому экономика уже заканчивает адаптироваться. Рост экономики в 2023 году запланирован на уровне 103,8 %. Задача непростая, особенно в условиях санкционного беспредела, разрушенных экономических связей, разбалансировки и продолжающейся перестройки рынков. Для ее решения требуется напряжение по всей системе. Главная цель неизменна – обеспечение социальных гарантий граждан и финансирование важнейших государственных расходов.

Головченко: «Рост экономики в 2023 году запланирован на уровне 103,8%»-7

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Бюджет мы планируем с дефицитом, потому что пока есть тенденция, когда наши так называемые конъюнктурные доходы в полной мере не восстанавливаются (это калий, нефть). Определенный размер дефицита будет, но он будет обеспечен ресурсами, чтобы профинансировать все расходы.

Есть задание по росту зарплат. В Совете министров обсудили проект бюджета на 2023 год. Подробнее здесь.

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Роман Головченко # Юрий Селиверстов # Фотофакт

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