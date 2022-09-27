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Есть задание по росту зарплат. В Совете министров обсудили проект бюджета на 2023 год

27 сентября 2022 16:08
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Новости Беларуси. Белорусская экономика успешно адаптируется к санкционному давлению. Это отметил премьер-министр Роман Головченко на Президиуме Совмина, где обсудили проект прогноза социально-экономического развития страны и главный финансовый документ на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть задание по росту зарплат. В Совете министров обсудили проект бюджета на 2023 год-1

Традиционно в приоритете социальная сфера. На 2023-й есть задание по росту зарплат и реальных доходов бюджетников. Предусмотрен объем инвестиций в дорожное строительство, ремонт уличной сети, инфраструктуры. Не снижать темпы намерены и в строительстве жилья. Важный аспект по-прежнему господдержка и помощь многодетным семьям.

Есть задание по росту зарплат. В Совете министров обсудили проект бюджета на 2023 год-4

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Темп роста ВВП будет прирастать на 3,8 %, что обеспечит прирост доходов населения более 4 %. Планируем построить более 4,3 миллиона квадратных метров жилья, причем 1 миллион 200 тысяч квадратов – с государственной поддержкой. В прогнозе достаточно широко освещены инвестиционные проекты. Мы уделяем особое внимание поручениям главы государства по реализации в каждом районе инвестиционных проектов, их 129.

Есть задание по росту зарплат. В Совете министров обсудили проект бюджета на 2023 год-7

Если говорить про 2022 год, то, несмотря на внешние вызовы, эксперты отмечают положительную динамику в экономике. Рост есть в сельском хозяйстве, весомый вклад начинает вносить и промышленность.

Головченко: «Рост экономики в 2023 году запланирован на уровне 103,8%».

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Роман Головченко # Александр Червяков # Фотофакт

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