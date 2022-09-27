Есть задание по росту зарплат. В Совете министров обсудили проект бюджета на 2023 год

Новости Беларуси. Белорусская экономика успешно адаптируется к санкционному давлению. Это отметил премьер-министр Роман Головченко на Президиуме Совмина, где обсудили проект прогноза социально-экономического развития страны и главный финансовый документ на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в приоритете социальная сфера. На 2023-й есть задание по росту зарплат и реальных доходов бюджетников. Предусмотрен объем инвестиций в дорожное строительство, ремонт уличной сети, инфраструктуры. Не снижать темпы намерены и в строительстве жилья. Важный аспект по-прежнему господдержка и помощь многодетным семьям.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Темп роста ВВП будет прирастать на 3,8 %, что обеспечит прирост доходов населения более 4 %. Планируем построить более 4,3 миллиона квадратных метров жилья, причем 1 миллион 200 тысяч квадратов – с государственной поддержкой. В прогнозе достаточно широко освещены инвестиционные проекты. Мы уделяем особое внимание поручениям главы государства по реализации в каждом районе инвестиционных проектов, их 129.