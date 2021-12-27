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Беларусь среди государств ЕАЭС больше всех нарастила экспорт в третьи страны

27 декабря 2021 19:12
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Новости Беларуси. Беларусь среди государств ЕАЭС больше всех нарастила экспорт в третьи страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь среди государств ЕАЭС больше всех нарастила экспорт в третьи страны-1

Объем внешней торговли со странами, не входящими в ЕАЭС, за 10 месяцев 2021 года вырос на 33,5 %. Итоговая цифра – более 672 миллиардов долларов. Стоит отметить, что превышен и доковидный показатель на 11 %. И основной покупатель – Европейский союз.

Хорошая тенденция и во взаимной торговле между странами ЕАЭС: за 10 месяцев 2021 года составил более 58 миллиардов долларов, рост на 31 %. И доковидный уровень также, что немаловажно, превышен.

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# Экономика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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