Новости Беларуси. Беларусь среди государств ЕАЭС больше всех нарастила экспорт в третьи страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем внешней торговли со странами, не входящими в ЕАЭС, за 10 месяцев 2021 года вырос на 33,5 %. Итоговая цифра – более 672 миллиардов долларов. Стоит отметить, что превышен и доковидный показатель на 11 %. И основной покупатель – Европейский союз.

Хорошая тенденция и во взаимной торговле между странами ЕАЭС: за 10 месяцев 2021 года составил более 58 миллиардов долларов, рост на 31 %. И доковидный уровень также, что немаловажно, превышен.