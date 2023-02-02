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Какие разногласия на создание единого рынка газа в ЕЭАС? Рассказал замминистра энергетики Беларуси

02 февраля 2023 18:13
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В Казахстане в эти дни проходит первое в 2023 году заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 2 февраля, переговоры состоялись в узком составе с участием белорусского премьер-министра. В повестке 14 вопросов, главный – укрепление интеграционного строительства ради большей экономической стабильности на территории стран – участниц ЕАЭС.

Какие разногласия на создание единого рынка газа в ЕЭАС? Рассказал замминистра энергетики Беларуси-1

Приоритетным направлением для сотрудничества остается технологическое развитие. Как считают главы правительств, в этой сфере важно добиться полной независимости. Выработать единую позицию необходимо в том числе для решения вопросов продовольственной безопасности и создания общих энергетических рынков.

Какие разногласия на создание единого рынка газа в ЕЭАС? Рассказал замминистра энергетики Беларуси-4

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:
По данной теме произошло на настоящий момент уже порядка 40 совещаний на различных уровнях. Ключевое разногласие на создание этого рынка газа заключается в том, что страны делятся на страны-поставщики газа и страны-покупатели газа. Конечно, у каждой из сторон свои интересы, и они разнонаправленные. Но, хочу отметить, несмотря на то, что интересы разнятся, стороны постоянно демонстрируют прогресс, стремятся к тому, чтобы найти приемлемое решение.

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# ЕАЭС # Экономика # Денис Мороз # Фотофакт

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