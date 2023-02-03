Прямой эфир

Продолжается заседание Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате

03 февраля 2023 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Главы правительств стран Евразийского экономического союза 3 февраля продолжат переговоры в Алма-Ате. К ним присоединятся представители национальных делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжается заседание Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате-1

Накануне в узком составе на межправительственном совете ЕАЭС в центре внимания был проект международного договора о формировании общего рынка газа, а также деятельность региональных институтов развития союза. Принятые сегодня решения должны придать новый импульс дальнейшему развитию интеграционного объединения. В ЕАЭС, помимо Беларуси, входят Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# ЕАЭС # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие разногласия на создание единого рынка газа в ЕЭАС? Рассказал замминистра энергетики Беларуси
02 февраля 2023 18:13

Какие разногласия на создание единого рынка газа в ЕЭАС? Рассказал замминистра энергетики Беларуси

«Механизм запущен». Игорь Петришенко о финансировании кооперационных проектов в ЕЭАС
02 февраля 2023 18:11

«Механизм запущен». Игорь Петришенко о финансировании кооперационных проектов в ЕЭАС

«Один район – один проект». Новое производство с упором на экспорт запустили в Лепеле
02 февраля 2023 15:54

«Один район – один проект». Новое производство с упором на экспорт запустили в Лепеле