Продолжается заседание Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате

Главы правительств стран Евразийского экономического союза 3 февраля продолжат переговоры в Алма-Ате. К ним присоединятся представители национальных делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в узком составе на межправительственном совете ЕАЭС в центре внимания был проект международного договора о формировании общего рынка газа, а также деятельность региональных институтов развития союза. Принятые сегодня решения должны придать новый импульс дальнейшему развитию интеграционного объединения. В ЕАЭС, помимо Беларуси, входят Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия.