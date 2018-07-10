Шесть белорусских компаний поборются за право поставок своей продукции в страны ЕС

Александр Михневич, постоянный представитель Республики Беларусь в Евросоюзе:

Евросоюз (абсолютно правильно, и мы бы так поступали) создал массу различных барьеров для того, чтобы своим производителям было более комфортно, легко. Но, тем не менее, многие страны мира научились эти барьеры преодолевать. Почему могут Уругвай, Перу, Украина, Россия по некоторым позициям, а мы не можем? Надо это преодолевать.