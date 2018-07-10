Шесть белорусских компаний поборются за право поставок своей продукции в страны ЕС

Новости Беларуси. Речь идет о предприятиях пищевой промышленности. Нюансы 10 июля в Минске обсудили главы диппредставительств нашей страны в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Речь идет о предприятиях пищевой промышленности. Нюансы 10 июля в Минске обсудили главы диппредставительств нашей страны в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Михневич, постоянный представитель Республики Беларусь в Евросоюзе:
Евросоюз (абсолютно правильно, и мы бы так поступали) создал массу различных барьеров для того, чтобы своим производителям было более комфортно, легко. Но, тем не менее, многие страны мира научились эти барьеры преодолевать. Почему могут Уругвай, Перу, Украина, Россия по некоторым позициям, а мы не можем? Надо это преодолевать.
Вкус белорусских продуктов знают в 22 странах Евросоюза. В целом же доля нашего экспорта в этот регион – более 30 % от всех поставок за рубеж. Он ежегодно приносит порядка 1,5 миллиардов долларов.