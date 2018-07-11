Прямой эфир

Рабочая поездка Президента: Александр Лукашенко 11 июля посещает Оршанский авиаремонтный завод

11 июля 2018 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11 июля Президент Беларуси совершит рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетит «Оршанский авиаремонтный завод».

Рабочая поездка Президента: Александр Лукашенко 11 июля посещает Оршанский авиаремонтный завод-1

История предприятия берет начало с июля 1941 года. Тогда формировался второй авиаремонтный поезд Военно-воздушных сил Балтийского флота. С середины 50-х годов он получил новое место дислокации на аэродроме Болбасово в Оршанском районе. Основными видами деятельности здесь являются капитальный ремонт и модернизация военной и гражданской авиационной техники.

С тем, как организован этот процесс, и познакомится глава государства. Также Президенту доложат о состоянии производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия и перспективах его развития.

Рабочая поездка Президента: Александр Лукашенко 11 июля посещает Оршанский авиаремонтный завод-4

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шесть белорусских компаний поборются за право поставок своей продукции в страны ЕС
10 июля 2018 22:43

Шесть белорусских компаний поборются за право поставок своей продукции в страны ЕС

Новости экономики за 10.07.2018
10 июля 2018 19:20

Новости экономики за 10.07.2018

Прошли переговоры о поставке белорусской молочной продукции в Китай
10 июля 2018 19:16

Прошли переговоры о поставке белорусской молочной продукции в Китай