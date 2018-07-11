Рабочая поездка Президента: Александр Лукашенко 11 июля посещает Оршанский авиаремонтный завод

История предприятия берет начало с июля 1941 года. Тогда формировался второй авиаремонтный поезд Военно-воздушных сил Балтийского флота. С середины 50-х годов он получил новое место дислокации на аэродроме Болбасово в Оршанском районе. Основными видами деятельности здесь являются капитальный ремонт и модернизация военной и гражданской авиационной техники.

С тем, как организован этот процесс, и познакомится глава государства. Также Президенту доложат о состоянии производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия и перспективах его развития.