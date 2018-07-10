Новости экономики за 10.07.2018

Новости Беларуси. Белорусские продукты пришлись по вкусу на почти полуторамиллиардном рынке Китая. А потому мы намерены заметно расширить ассортимент. Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы изучить предложение представители крупнейших молочных компаний Поднебесной прибыли в Беларусь: 10 июля уже прошли первые переговоры.

Прошли переговоры о поставке белорусской молочной продукции в Китай

Южные районы Беларуси начали выборочную уборку зерновых культур, северные начнут через две недели. Тем временем специалисты оценили масштаб июньской засухи. Погибло менее 5 % посевов, повреждено – около 15 %. В наибольшей степени засуха затронула зерновые культуры, больше всех пострадали южные регионы. Тем не менее ситуация некритичная, госзаказ по заготовке зерна будет выполнен.