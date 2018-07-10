Прямой эфир

Новости экономики за 10.07.2018

10 июля 2018 19:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские продукты пришлись по вкусу на почти полуторамиллиардном рынке Китая. А потому мы намерены заметно расширить ассортимент. Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы изучить предложение представители крупнейших молочных компаний Поднебесной прибыли в Беларусь: 10 июля уже прошли первые переговоры.

Прошли переговоры о поставке белорусской молочной продукции в Китай

Южные районы Беларуси начали выборочную уборку зерновых культур, северные начнут через две недели. Тем временем специалисты оценили масштаб июньской засухи. Погибло менее 5 % посевов, повреждено – около 15 %. В наибольшей степени засуха затронула зерновые культуры, больше всех пострадали южные регионы. Тем не менее ситуация некритичная, госзаказ по заготовке зерна будет выполнен.

Новости экономики за 10.07.2018-1

Цифровизация БелАЗов: качество работы самосвалов можно будет отслеживать в любой точке планеты

Подсчитали, где в Беларуси самая большая плотность личного транспорта: столица не вошла в тройку лидеров

Начало грибного сезона: какие цены встречаются на торговых рядах

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прошли переговоры о поставке белорусской молочной продукции в Китай
10 июля 2018 19:16

Прошли переговоры о поставке белорусской молочной продукции в Китай

Цифровизация БелАЗов: качество работы самосвалов можно будет отслеживать в любой точке планеты
10 июля 2018 19:14

Цифровизация БелАЗов: качество работы самосвалов можно будет отслеживать в любой точке планеты

Подсчитали, где в Беларуси самая большая плотность личного транспорта: столица не вошла в тройку лидеров
10 июля 2018 19:03

Подсчитали, где в Беларуси самая большая плотность личного транспорта: столица не вошла в тройку лидеров