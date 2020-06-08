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Новости экономики за 08.06.2020

08 июня 2020 15:48
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Новости Беларуси. Зачем в Беларуси хотят создать государственный жилищный надзор, для чего в основном используют семейный капитал и какая еще страна готова возобновить с нами авиасообщение?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ЧЕРЕЗ ТРУБОПРОВОД НОВОПОЛОЦК – ФАНИПОЛЬ ВПЕРВЫЕ ПРОКАЧАНА ПАРТИЯ БЕНЗИНА АИ-95

Топливо для столичного региона. Через магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк – Фаниполь прокачана первая партия бензина АИ-95, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь от «Нафтана» до фанипольской нефтебазы составил 292 километра. На доставку более 6500 тонн топлива понадобилось меньше суток. В дальнейшем оно поступит на заправки столицы и области, а также районов, которые находятся в радиусе 100 километров.

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Стоит отметить, что с момента запуска трубопровода прошло уже почти полтора года. Работает он по системе последовательной прокачки, то есть разные виды топлива определенными объемами перекачиваются поочередно. Раньше по нему доставлялись дизельное топливо и бензин АИ-92. И вот теперь добавился третий продукт.

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В квартальных торгах древесиной приняли участие 111 продавцов и порядка 700 покупателей. За два дня они совершили 865 сделок, реализован почти миллион кубометров на общую сумму более 67 миллионов рублей. До абсолютного рекорда не хватило совсем немного – менее полумиллиона рублей.

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В то же время, по сравнению с аналогичными торгами 2019 года, результат как в денежном, так и в натуральном выражении вырос более чем в два раза.

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Напомним, ранее появилась информация о начале чартеров в Албанию с 12 июня и отмене запрета на полеты в Украину с 15 июня. С середины месяца к ним должна прибавиться Черногория. Есть договоренность также с Турцией. Там дата пока не определена. Возможно, это будет 1 июля.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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