Новости экономики за 08.06.2020
Новости Беларуси. Зачем в Беларуси хотят создать государственный жилищный надзор, для чего в основном используют семейный капитал и какая еще страна готова возобновить с нами авиасообщение?
С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
ЧЕРЕЗ ТРУБОПРОВОД НОВОПОЛОЦК – ФАНИПОЛЬ ВПЕРВЫЕ ПРОКАЧАНА ПАРТИЯ БЕНЗИНА АИ-95
Топливо для столичного региона. Через магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк – Фаниполь прокачана первая партия бензина АИ-95, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Путь от «Нафтана» до фанипольской нефтебазы составил 292 километра. На доставку более 6500 тонн топлива понадобилось меньше суток. В дальнейшем оно поступит на заправки столицы и области, а также районов, которые находятся в радиусе 100 километров.
Стоит отметить, что с момента запуска трубопровода прошло уже почти полтора года. Работает он по системе последовательной прокачки, то есть разные виды топлива определенными объемами перекачиваются поочередно. Раньше по нему доставлялись дизельное топливо и бензин АИ-92. И вот теперь добавился третий продукт.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА БЬЕТ РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ
Универсальная товарная биржа начинает лето с внушительного рекорда, который с учетом снижения деловой активности в связи с пандемией можно считать беспрецедентным.
В квартальных торгах древесиной приняли участие 111 продавцов и порядка 700 покупателей. За два дня они совершили 865 сделок, реализован почти миллион кубометров на общую сумму более 67 миллионов рублей. До абсолютного рекорда не хватило совсем немного – менее полумиллиона рублей.
В то же время, по сравнению с аналогичными торгами 2019 года, результат как в денежном, так и в натуральном выражении вырос более чем в два раза.
БЕЛАРУСЬ И МОЛДОВА ВОССТАНАВЛИВАЮТ АВИАСООБЩЕНИЕ
Список стран, с которыми Беларусь восстанавливает авиасообщение, пополнила Молдова.
Регулярные рейсы из Минска в Кишинев возобновятся с 16 июня.
Напомним, ранее появилась информация о начале чартеров в Албанию с 12 июня и отмене запрета на полеты в Украину с 15 июня. С середины месяца к ним должна прибавиться Черногория. Есть договоренность также с Турцией. Там дата пока не определена. Возможно, это будет 1 июля.