Новости экономики за 08.06.2020

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ЧЕРЕЗ ТРУБОПРОВОД НОВОПОЛОЦК – ФАНИПОЛЬ ВПЕРВЫЕ ПРОКАЧАНА ПАРТИЯ БЕНЗИНА АИ-95

Топливо для столичного региона. Через магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк – Фаниполь прокачана первая партия бензина АИ-95, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь от «Нафтана» до фанипольской нефтебазы составил 292 километра. На доставку более 6500 тонн топлива понадобилось меньше суток. В дальнейшем оно поступит на заправки столицы и области, а также районов, которые находятся в радиусе 100 километров.