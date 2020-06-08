В Беларуси планируют создать государственный жилищный надзор

В обосновании говорится, что функции надзора не будут дублировать задачи других органов.

Новости Беларуси. В Беларуси может появиться государственный жилищный надзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект соответствующего указа вынесен на общественное обсуждение.

Он будет контролировать взаимоотношения организаций и граждан в процессе содержания, управления и эксплуатации жилья, а также предоставления жилищно-коммунальных услуг. Служба будет следить за выполнением требований по их предоставлению и правильностью перерасчета в случае некачественного оказания.

Создан государственный жилищный надзор будет в системе ЖКХ. Таким образом, ведомство получит больше возможностей по контролю законодательства в этой сфере.