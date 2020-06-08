Прямой эфир

Выиграть 600 рублей легко. В Беларуси продолжается рекламная игра «Зелёные конверты» от мобильного приложения «Оплати»

08 июня 2020 15:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зеленые конверты» от мобильного приложения «Оплати», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это разработка резидента Парка высоких технологий компании LWO и «Белинвестбанка».

Для того, чтобы участвовать в игре, достаточно пополнить электронный кошелек не менее чем на 50 рублей и совершить хотя бы один платеж. Сумма выигрыша будет зависеть от остатка.

Выиграть 600 рублей легко. В Беларуси продолжается рекламная игра «Зелёные конверты» от мобильного приложения «Оплати»-1

Выиграть 600 рублей легко. В Беларуси продолжается рекламная игра «Зелёные конверты» от мобильного приложения «Оплати»-3

Так, если в кошельке от 50 до 100 рублей, то вы получите 100 рублей в подарок. При балансе от 100 рублей 1 копейки до 200 рублей – приз 200 рублей. Если у вас на счете от 200 рублей 1 копейки до 400 рублей, то выиграть можно 400 рублей. А при наличии более 400 рублей можно получить 600 рублей в подарок.

Выиграть 600 рублей легко. В Беларуси продолжается рекламная игра «Зелёные конверты» от мобильного приложения «Оплати»-6

Выиграть 600 рублей легко. В Беларуси продолжается рекламная игра «Зелёные конверты» от мобильного приложения «Оплати»-8

Первые победители уже определены. А в целом, игра пройдет в 12 этапов, каждый из них продлится ровно неделю. На каждом этапе по пять победителей будет определено в каждой категории, в зависимости от суммарного остатка на кошельках. Таким образом, 20 счастливчиков после каждого еженедельного розыгрыша на протяжении всей рекламной игры будут получать свой выигрыш на электронный кошелек в приложении «Оплати».

*На правах рекламы

О других новостях экономики за 8 июня читайте здесь.

# Реклама # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Для тех, кто мечтает о своём деле. Белорусы могут поучаствовать в конкурсе бизнес-идей
08 июня 2020 10:44

Для тех, кто мечтает о своём деле. Белорусы могут поучаствовать в конкурсе бизнес-идей

По трубопроводу Новополоцк – Фаниполь прошла первая прокачка бензина АИ-95
08 июня 2020 10:41

По трубопроводу Новополоцк – Фаниполь прошла первая прокачка бензина АИ-95

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно
07 июня 2020 20:12

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно