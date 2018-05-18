Глава МИД Эквадора: «В ходе этого визита планируется подписать два международных договора»

Новости Беларуси. Беларусь видит в Эквадоре союзника и надежную опору в Латинской Америке. Об этом заявил Президент на встрече с министром иностранных дел Эквадора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Минска и Кито сложились хорошие политические отношения, схожи наши позиции и по международной повестке. Однако торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты нуждаются в серьезной ревизии. Евгений Горин продолжит тему.

Евгений Горин, СТВ:

В 2017 году взаимный товарооборот Беларуси и Эквадора вырос на 90 %. Однако ему все еще далеко до реального потенциала наших государств. Поэтому одна из главных тем сегодняшних переговоров – экономическая составляющая.

Ее необходимо пересобрать на основе проектов, которые будут реализовываться в ближайшее время. Пускай два-три, но реально работающих, независимо от того, частный это или государственный сектор. Разумеется, ввиду серьезного расстояния в 11 тысяч километров Беларуси нужна поддержка в определении этих самых партнеров.

За последнее время в Эквадоре произошло много изменений, так или иначе повлиявших и на международные контакты. Наши государства не хотят допустить застоя в отношениях. Нынешний визит главы МИД латиноамериканской страны – основа для выстраивания связей на высшем уровне. Для их перезапуска это сейчас ключевой момент.

Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, министр иностранных дел и миграции Эквадора:

В ходе этого визита планируется подписать два международных договора. Есть и огромный интерес в подписании всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве с ЕАЭС. Беларусь в нем играет важнейшую роль, в том числе в развитии отношений с Эквадором.

В белорусском МИДе стороны подписали два важных международных договора: соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и о возврате НДС для работников диппредставительств и консульских учреждений. Владимир Макей: «Хотел бы отметить совпадение или абсолютную близость позиций Беларуси и Эквадора по ключевым внешнеполитическим темам»

В 2018 году Беларусь и Эквадор отмечают 25-летие установления дипотношений. Развиваются и межпарламентские связи. Два года назад наша страна получила статус наблюдателя в латиноамериканском парламенте Парлатино (Latin American Parliament). В ходе этого горсти из Эквадора провели переговоры с белорусскими коллегами.

В Минске Мария Фернанда Эспиноса Гарсес второй раз. В первый приезд она занимала пост министра обороны (основы военно-технического сотрудничества Беларуси и Эквадора заложены ею).