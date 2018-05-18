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В Минской области выросла ставка подоходного налога для арендодателей

18 мая 2018 16:47
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Новости Беларуси. В Минской области увеличены ставки подоходного налога для тех, кто сдает в аренду квартиры, нежилые помещения и гаражи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размер ставок отличается по городам. Например, в Жодино это 16,5 рублей за домик или комнату. Для Нарочанского и Мядельского регионов ставка в курортный сезон выросла до 41 рубля. Всего в столичном регионе зарегистрировано 15,6 тысяч плательщиков подоходного налога. Большинство из них сдают в аренду квартиры.

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# Налоги # Экономика

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