В Минской области выросла ставка подоходного налога для арендодателей

Новости Беларуси. В Минской области увеличены ставки подоходного налога для тех, кто сдает в аренду квартиры, нежилые помещения и гаражи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размер ставок отличается по городам. Например, в Жодино это 16,5 рублей за домик или комнату. Для Нарочанского и Мядельского регионов ставка в курортный сезон выросла до 41 рубля. Всего в столичном регионе зарегистрировано 15,6 тысяч плательщиков подоходного налога. Большинство из них сдают в аренду квартиры.