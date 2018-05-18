Новости Беларуси. Детали достигнутых договоренностей продолжили обсуждать в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно, по итогам встречи Владимира Макея с его эквадорской коллегой, в следующем полугодии Беларусь и Эквадор проведут заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Примет участие в нем и деловой совет. Таким образом, общие интересы между странами продолжат искать не только в государственном, но и в частном секторе.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы надеемся, что эта комиссия действительно станет инструментом в реализации всех наших договоренностей, которые были достигнуты. Мы договорились определить перспективные сферы и активно работать в этих сферах. На состоявшихся переговорах мы детально и заинтересованно обсудили приоритетные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня. Я хотел бы отметить совпадение или абсолютную близость позиций по ключевым внешнеполитическим темам.

Эквадор отмечает успех в сотрудничестве с белорусами в сфере нефтяной промышленности. Стороны уверены, что таких проектов станет больше. Встреча завершилась подписанием двусторонних документов.