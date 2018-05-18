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Беларусь и Эквадор проведут заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

18 мая 2018 14:37
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Новости Беларуси. Детали достигнутых договоренностей продолжили обсуждать в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Беларусь и Эквадор проведут заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству-1

Как стало известно, по итогам встречи Владимира Макея с его эквадорской коллегой, в следующем полугодии Беларусь и Эквадор проведут заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Примет участие в нем и деловой совет. Таким образом, общие интересы между странами продолжат искать не только в государственном, но и в частном секторе.

Беларусь и Эквадор проведут заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы надеемся, что эта комиссия действительно станет инструментом в реализации всех наших договоренностей, которые были достигнуты. Мы договорились определить перспективные сферы и активно работать в этих сферах. На состоявшихся переговорах мы детально и заинтересованно обсудили приоритетные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня. Я хотел бы отметить совпадение или абсолютную близость позиций по ключевым внешнеполитическим темам.

Эквадор отмечает успех в сотрудничестве с белорусами в сфере нефтяной промышленности. Стороны уверены, что таких проектов станет больше. Встреча завершилась подписанием двусторонних документов.

# Беларусь-Эквадор # Экономика # Владимир Макей # Фотофакт

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