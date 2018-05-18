Новости экономики за 18.05.2018

Новости Беларуси. Как изменения на мировом рынке халяльных продуктов помогут сориентироваться белорусским производителям, как продвигается процесс адресного субсидирования жилья и зачем арбузам крем от загара? Ответы на эти вопросы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перспективное направление диверсификации белорусского молочного экспорта – страны Востока. «Пропуском» на их рынки может послужить в том числе сертификат «Халяль».
Мировой рынок халяльных продуктов питания за последние 8 лет вырос до триллиона долларов. К 2030 году эксперты прогнозируют уже 2,5 триллиона. Для производителей пищевой продукции данная тенденция может стать ориентиром в вопросе поиска новых потребителей.
Сегодня многие предприятия отечественной пищевой промышленности уже сертифицированы на соответствие продукции стандарта «Халяль», что приоткрывает белорусским экспортерам двери на внутренние рынки отдельных государств Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии.
АДРЕСНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ ЖИЛЬЯ
200 кредитных договоров по адресному субсидированию строительства жилья еженедельно заключают по всей стране на сумму порядка 10 миллионов рублей. Всего за время реализации механизма адресного субсидирования подписали свыше 7000 соглашений.
Государственные субсидии предоставляются на уплату части процентов за пользование кредитом, полученным в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям – также на погашение части основного долга.