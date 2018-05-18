Новости экономики за 18.05.2018

Новости Беларуси. Как изменения на мировом рынке халяльных продуктов помогут сориентироваться белорусским производителям, как продвигается процесс адресного субсидирования жилья и зачем арбузам крем от загара? Ответы на эти вопросы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективное направление диверсификации белорусского молочного экспорта – страны Востока. «Пропуском» на их рынки может послужить в том числе сертификат «Халяль».

Мировой рынок халяльных продуктов питания за последние 8 лет вырос до триллиона долларов. К 2030 году эксперты прогнозируют уже 2,5 триллиона. Для производителей пищевой продукции данная тенденция может стать ориентиром в вопросе поиска новых потребителей.