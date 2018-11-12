Глава госкомвоенпрома: Получил разрешение Президента на ускоренное развитие беспилотных ударных авиационных комплексов
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планы стройте на будущее с целью увеличения объёмов в два раза. Александр Лукашенко – главе военпрома Беларуси
Президент отметил достаточно эффективную работу отечественного ВПК. Но ориентирует на удвоение финансовых показателей.
В центре внимания 12 ноября была ситуация в ведомстве и планы в соответствии с поставленными стратегическими задачами.
Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Сейчас в первую очередь я думаю и все мы думаем о том, что будет через год, через два, через пять лет, потому что то, что заложим сейчас, даст ростки как раз в тот период, который вы обозначили.
По результатам встречи глава госкомвоенпрома рассказал журналистам, что Беларусь намерена продолжать работу над развитием ракетной военной техники. Такую задачу поставил Президент. Наличие подобных систем является мощным фактором сдерживания любого агрессора.
Роман Головченко:
Получил разрешение главы государства на ускоренное развитие сегмента беспилотных ударных авиационных комплексов. Переход от легких тактических беспилотников к семейству тяжелых ударных беспилотных авиационных комплексов, которые могут если не заменить пилотируемую авиацию, то, по крайней мере, существенно усилить авиационные группировки.
Это очень непростой, достаточно прорывной сектор, в нем сейчас работают самые передовые страны. Это сегмент, за счет которого в том числе мы планируем выполнять задачу главы государства.
В дополнение к ракетостроению и созданию современных беспилотников Беларусь намерена продолжать развивать системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления.