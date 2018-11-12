Глава госкомвоенпрома: Получил разрешение Президента на ускоренное развитие беспилотных ударных авиационных комплексов

В центре внимания 12 ноября была ситуация в ведомстве и планы в соответствии с поставленными стратегическими задачами.

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Сейчас в первую очередь я думаю и все мы думаем о том, что будет через год, через два, через пять лет, потому что то, что заложим сейчас, даст ростки как раз в тот период, который вы обозначили.

По результатам встречи глава госкомвоенпрома рассказал журналистам, что Беларусь намерена продолжать работу над развитием ракетной военной техники. Такую задачу поставил Президент. Наличие подобных систем является мощным фактором сдерживания любого агрессора.