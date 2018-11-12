Планы стройте на будущее с целью увеличения объёмов в два раза. Александр Лукашенко – главе военпрома Беларуси

Новости Беларуси. Сегодня, 12 ноября, во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент отметил достаточно эффективную работу отечественного ВПК. Но в то же время ориентирует на удвоение финансовых показателей. В центре внимания сегодня была ситуация в ведомстве и планы в соответствии с поставленными стратегическими задачами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю, что работаете гораздо лучше, чем другие ведомства: и рентабельность, и прибыльность обеспечиваются, и средняя зарплата гораздо выше, чем в других министерствах и ведомствах. Всё это хорошо. Но это крайне недостаточно. Это половина того, что должно быть на конец будущего года. Половина того в финансовом отношении, что должно быть на конец будущего года. Поэтому планируйте в своих заданиях, планы стройте на будущее с целью увеличения объемов (даже не объемов, а денежных поступлений) ровно в два раза.