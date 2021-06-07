Глава администрации «Великого камня»: своей целью ставим достичь серьёзных экономических результатов

Новости Беларуси. В развитии «Великого камня» исходить необходимо из интересов государства и инвесторов. Об этом заявил 7 июня Александр Лукашенко, принимая с докладом главу администрации индустриального парка и первого вице-премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-китайский парк в особых льготных условиях работает уже 10 лет. За эти годы проект стал экономическим брендом. Выгодное географическое расположение привлекает новых резидентов. Рост их числа не остановила даже пандемия. Вместе с тем во всем мире идет борьба за крупного инвестора, и выгодные условия для их работы позволяют привлечь больше иностранного капитала в страну.

Но время идет вперед, Беларусь не может оставаться в стороне от необходимости модифицировать законодательство. Поэтому на рассмотрение главе государства сегодня представили предложения правительства по созданию еще более выгодных условий для бизнеса. Говоря о дополнительных преференциях компаниям, Александр Лукашенко отметил: принимать подобные решения необходимо, опираясь на уже имеющийся опыт и перспективы реальной выгоды для государства. ​Александр Лукашенко о развитии «Великого камня»: здесь должен быть наш интерес. Что мы получим дополнительно?

В проекте указа предлагается упростить некоторые административные процедуры. Так, центр, который будет курировать обслуживание парка, сможет выполнять порядка 60 новых операций по принципу «одна станция». Документ предполагает и поддержку инновационных продуктов. В 2020 году в «Великом камне» открылся центр трансформации научно-технических достижений. Первые два года стартапы, работающие на его базе, смогут пользоваться всеми основными льготами резидентов парка.

Чтобы расширить круг инвесторов, проект нового указа предполагает внедрение новых направлений работы. В числе наиболее интересных – производство медицинской продукции, медицинское обслуживание, лабораторная диагностика, биофармацевтика. Одним из резидентов парка уже запланирован проект по созданию центра традиционной китайской медицины. Также перспективным направлением остается внедрение технологий 5G. Дополнительные льготы смогут получить и проекты с инвестициями не менее 50 миллионов долларов.

Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка «Великий камень»:

И ряд инноваций, которые действительно нам позволят привлечь в том числе якорные, крупные инвестпроекты именно для этой категории, для создания субпарков, провинций прежде всего Китайской Народной Республики, создания совместных технологических кластеров для развития, задействования в том числе наших производителей, Республики Беларусь. Главное требование главы государства при рассмотрении этого проекта – какой эффект, какие результаты, экономические прежде всего, финансовые, может получить проект «Великий камень» от принятия соответствующей новой законодательной базы. Мы считаем, что такие возможности действительно очень серьезные, и во главу угла ставим, своей целью именно достичь таких серьезных экономических результатов.