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Ставка по кредитам на покупку жилья для нуждающихся снижена

22 мая 2013 17:39
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Новости Беларуси. Ставка по кредитам на покупку жилья для нуждающихся снижена. С сегодняшнего дня Беларусбанк уменьшил её на 5 пунктов, и теперь это 27% годовых.

Также банк меняет порядок перечисления кредитов на строительство и приобретение жилья, построенного госорганизациями. Так, при получении займа под  16% или 14%  отменяется требование о первоначальном взносе в одну четверть от стоимости жилья, который надо было погасить самостоятельно. Теперь эти деньги могут вноситься на протяжении  строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области жилищного строительства

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