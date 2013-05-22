Новости Беларуси. Ставка по кредитам на покупку жилья для нуждающихся снижена. С сегодняшнего дня Беларусбанк уменьшил её на 5 пунктов, и теперь это 27% годовых.

Также банк меняет порядок перечисления кредитов на строительство и приобретение жилья, построенного госорганизациями. Так, при получении займа под 16% или 14% отменяется требование о первоначальном взносе в одну четверть от стоимости жилья, который надо было погасить самостоятельно. Теперь эти деньги могут вноситься на протяжении строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.