Новости Беларуси. Борис Батура в Крупках ознакомился с ходом модернизации предприятия по производству зерносушильных комплексов.

Губернатор поручил ускорить обновление производства. Первый этап модернизации здесь должны завершить уже в начале будущего года.

Затронули и социальную сферу. Так, для работников предприятия в Крупках быстро построят 40-квартирный жилой дом.

Кстати, председатель облисполкома не ограничился решением вопросов отдельно взятого предприятия и провел очередной прием граждан.

Для одного из производителей зерносушильных комплексов Беларуси прошлый год оказался нелегким. В 2011 году предприятие понесло убытки. Цены на комплексы были фиксированные, так что рост инфляции сделал свое дело. Средств на модернизацию не осталось. Основные силы отдали на то, чтобы предприятие стало на ноги.

Сегодня планы по модернизации воплотятся в жизнь. Тут купят высокотехнологичные металлообрабатывающие станки, уже сегодня готовится проектно-сметная документация на расширение производственных площадей.

Стоимость такого обновления – более 10 млрд.рублей. Это и собственные средства предприятия, и банковские кредиты.

Появится тут свой автомобильный кран. Все-таки предприятие не только выпускает зерносушильные комплексы, но и монтирует их.

Владимир Драница, директор ООО «Амкодор-Можа»:

С проведение модернизации у нас повысится и производительность труда. Мы уже не будем отдавать заказы на сторону. Эти деньги мы должны оставить у себя на производстве, чтобы люди получали большую зарплату. И эти деньги надо будет пустить на дальнейшую модернизацию производства.

В прошлом году крупские комплексы отправились на помощь российским аграриям. Еще 3 десятка дорожных катков – тоже продукция предприятия – пошли на экспорт в Россию, Казахстан.

В этом году задача не только закрепиться на внешних рынках, но и сэкономить.

Процентов 90 зерносушильных комплексов работает на местных видах топлива. Все наши производственные цеха также отапливаются дровами. По нашим расчетам, за прошлый год мы порядка миллиарда рублей сэкономили.

Снизить расходы топлива помогут и специальные теплогенераторы. Экономия – 10%.

Борис Батура в очередной раз отметил уникальность предприятия. Планы руководства на этот год он поддержал и высказал желание, чтобы модернизация прошла как можно скорей. Все условия для этого есть.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Это неплохое предприятие. Оно, конечно же, только на начальной стадии модернизации, но выпускает хорошую, конкурентоспособную продукцию. Я считаю, что надо просто ускорить все темпы модернизации, которые приняты, по крайней мере, холдингом. Я думаю, наши предложения будут поддержаны.

После посещения предприятия Борис Батура встретился с гражданами и выслушал и пожелания и жалобы. Около двух десятков человек записались на прием. В топ-листе – вопросы по водоснабжению, газификации, капитальном ремонте жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.