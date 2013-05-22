22 мая наградили 17 лучших экспортеров Беларуси

Новости Беларуси. За прошлый год белорусский экспорт достиг рекордных 111%. Имена успешных белорусских товаропроизводителей назвали сегодня во время церемонии награждения 17 предприятий-победителей финального этапа республиканского конкурса «Лучший экспортер».

В списке наиболее востребованных на мировом рынке товаров — отечественная мебель, трикотажные изделия, стройматериалы, продукция металлургии, машиностроения, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. С каждым годом увеличивается и география поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

За все годы нашей независимости, за исключением 2008 года, мы наблюдаем положительную динамику роста экспорта. 2008 год понятно почему… Нас коснулось дыхание мирового финансового экономического кризиса. Глава государства поставил перед нами задачу, перед правительством и министерством, по наращиванию экспорта, по диверсификации внешних рынков. И мы в своей деятельности взяли четкий курс на практическую направленность.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Сегодня уже торговые отношения установлены со 176 странами мира. Мы пытаемся даже там, где нет диппредставительства нашей страны, но у нас есть партнерские отношения с нашими коллегами, торгово-промышленными палатами, организовывать бизнес-семинары, контактно-кооперационные биржи, экономические форумы.