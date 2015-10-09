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Геннадий Зюганов: Промышленная политика Беларуси – наиболее удачный пример на всем постсоветском пространстве

09 октября 2015 13:37
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Новости Беларуси. Промышленная политика Беларуси – наиболее удачный пример на всем постсоветском пространстве. Такое мнение 9 октября высказал лидер Коммунистической партии России во время посещения Минского тракторного завода.

Впрочем, это не единственное предприятие, на котором успел побывать Геннадий Зюганов за время своего рабочего визита в Минск. Ознакомился он и с производственными мощностями МАЗа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации:
Вы сумели, не оставив ни одного проекта, которые были, взять еще многое из европейского и мирового опыта. Вы сумели скооперироваться не только с Европой, но и с Азией. Вы в этом плане тоже сделали много шагов вперед. И дай бог вам всем здоровья и успехов. С вас надо брать пример.

# Экономика # Международное сотрудничество # Геннадий Зюганов # Беларусь-Россия

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