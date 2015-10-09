Из-за большого количества предпринимателей в Гомельском технопарке решено открыть второй комплекс

Новости Беларуси. Как обычную бизнес-идею превратить в солидные финансы? Научно-технический парк в Гомельской области стал настоящим деловым инкубатором. Предпринимателей здесь так много, что решено открыть второй комплекс. В новых офисах уже разместились резиденты.

Резидентом Гомельского научно-технического парка Дмитрий Саухин стал несколько лет назад. В стенах этого инновационного инкубатора родилась и успешно реализуется его личная бизнес-идея. Разработка, которая не имеет аналогов на рынке, позволяет вдвое сократить расходы на отопление помещений.

Дмитрий Саухин, директор компании-резидента Гомельского научно-технического парка:

Он подогревает входящий воздух за счет энергии исходящего. По нашим расчетам, пара подобных приборов способна сэкономить до 5 мегаватт-час тепловой энергии за один отопительный сезон.

Дмитрий – инноватор первой волны. С 2011 года, когда помещения Гомельского технопарка заняли первые бизнесмены, здесь многое изменилось. За четыре года площади выросли в 2,5 раза: сегодня это тысячи квадратных метров современных офисов, здесь работает более 200 человек. Новая волна резидентов – в основном IT-компании.

Евгений Ключинский, директор компании-резидента Гомельского научно-технического парка:

Наш продукт – это мобильный маркетинг, это мобильная реклама. Она больше, конечно, востребована на рынке Западной Европы и США. Сейчас, откровенно говоря, рынок СНГ уступает.

Прошлогодний выпускник математического факультета – сегодня владелец преуспевающей IT-компании. Его разработки пользуются спросом по всему миру. Заказчики – от Шотландии до Китая. Ставку сделал на игры и другие приложения для мобильных гаджетов, а также на комфортные условия технопарка.

Евгений Ключинский, директор компании-резидента Гомельского научно-технического парка:

Гомельский технопарк – это возможное сотрудничество с вузами Гомеля. Мы, в принципе, уже начали с ними сотрудничать. Сейчас у нас проходят практику студенты из университета имени Сухого. Даже уже есть люди, которых мы взяли на работу.

Технопарк – это не только современный офис, информационная и правовая поддержка, но и существенные льготы в налогообложении. В подобных тепличных условиях легче вырастить из инновационной идеи конкурентный бизнес.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Сколько вкладывает государство? Если мы в прошлом году вложили в инновационную инфраструктуру порядка 100 миллиардов во все технопарки белорусские, несмотря на то, что достроены только два, продукция составила около 200 млрд. То есть на рубль государственных затрат уже есть два рубля производственной продукции.

К слову, львиная доля резидентов белорусских технопарков – экспортноориентированные компании. Именно они оказались наиболее устойчивы в непростых мировых экономических условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.