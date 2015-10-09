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Лидер Компартии Украины Петр Симоненко посетил предприятие «Амкодор»

09 октября 2015 13:35
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Встречали гостей и на предприятии «Амкодор». Лидер Компартии Украины оценил новинки модельного ряда дорожной и строительной техники. А затем Петр Симоненко пообщался с трудовым коллективом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Симоненко, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины:
Я с радостью посмотрел все ваши спортивные сооружения. Это гордость. У меня, в Украине, разрушают, убивают людей, разрушают это все, а здесь строят. Я в Беларуси вижу понятную реальную политику. Я вижу политику, направленную на поддержку реального производителя. Я вижу политику на реализацию принципов справедливости.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Украина # Петр Симоненко

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