Лидер Компартии Украины Петр Симоненко посетил предприятие «Амкодор»

Встречали гостей и на предприятии «Амкодор». Лидер Компартии Украины оценил новинки модельного ряда дорожной и строительной техники. А затем Петр Симоненко пообщался с трудовым коллективом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Симоненко, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины:

Я с радостью посмотрел все ваши спортивные сооружения. Это гордость. У меня, в Украине, разрушают, убивают людей, разрушают это все, а здесь строят. Я в Беларуси вижу понятную реальную политику. Я вижу политику, направленную на поддержку реального производителя. Я вижу политику на реализацию принципов справедливости.