Новости Беларуси. Работы по строительству Белорусской АЭС ведутся строго по графику. Об этом сегодня доложил президенту вице-премьер Владимир Семашко. Александр Лукашенко интересовался вопросами безопасности.

Глава государства обратил особое внимание на то, что при возведении АЭС ни в коем случае не стоит торопиться. Президента заверили, что при всех работах соблюдается четыре этапа контроля, а строительство ведется в соответствии со строгим регламентом соблюдения качества.

Возведение первого энергоблока должно завершиться в 2018 голу, а второго – в 2020-м.

Как ожидается, глава государства 9 октября посетит и учебно-тренировочный центр Белорусской АЭС, посмотрит, как организована работа по комплектованию и подготовке кадров для атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Горин, заместитель главного инженера по подготовке персонала РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Пропускная способность нашего центра – 300 человек в сутки. Но здесь смена обязательно проходит на тренажере, плюс обучение в классах. У нас здесь 22 учебных класса для теоретической подготовки и 25 учебных мастерских и лабораторий. В общей сложности все две тысячи человек должны в течение года пройти какую-то подготовку от 20 до 80 часов в год. Это обязательно условие.

Президенту также доложат о развитии жилищной и социальной инфраструктуры для строителей и работников БелАЭС.