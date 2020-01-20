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Беларусь и Россия достигли соглашения о методике компенсации за грязную нефть

20 января 2020 16:10
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Новости Беларуси. Переговоры провели вице-премьеры двух стран Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече затронули вопросы поставок российского сырья, компенсации за инцидент с загрязненной российской нефтью и условия транзита по белорусской территории.

Беларусь и Россия достигли соглашения о методике компенсации за грязную нефть-1

В апреле 2019 года стало известно о резком ухудшении качества российской нефти, которая поступала по трубопроводу «Дружба». Содержание хлорорганических соединений в десятки раз превышало норму.

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. А отечественные нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке снизили загрузку мощностей и понесли убытки. Ущерб был нанесен и трубопроводной системе.

Беларусь и Россия достигли соглашения о методике компенсации за грязную нефть-4

# Беларусь-Россия # Экономика # Игорь Ляшенко # Дмитрий Козак # Фотофакт

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