Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан обсудили возможные способы поставки нефти и нефтепродуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запрос наша страна направила еще 15 января. Начало возможных поставок предполагается после вступления в силу соглашения.

Его проект сейчас проходит процедуры государственного согласования. Открытым остается вопрос транзита нефти через территорию России. Напомним, с 1 января Россия приостановила поставки нефти в Беларусь: стороны не смогли договориться об условиях поставок. В частности, Минск не согласен с необходимостью платить поставщикам нефти премию. На данный момент Беларусь рассматривает альтернативные источники углеводородного сырья.