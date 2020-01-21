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Беларусь и Казахстан обсудили возможные способы поставки нефти и нефтепродуктов

21 января 2020 06:17
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Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан обсудили возможные способы поставки нефти и нефтепродуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запрос наша страна направила еще 15 января. Начало возможных поставок предполагается после вступления в силу соглашения.

Беларусь и Казахстан обсудили возможные способы поставки нефти и нефтепродуктов-1

Его проект сейчас проходит процедуры государственного согласования. Открытым остается вопрос транзита нефти через территорию России. Напомним, с 1 января Россия приостановила поставки нефти в Беларусь: стороны не смогли договориться об условиях поставок. В частности, Минск не согласен с необходимостью платить поставщикам нефти премию. На данный момент Беларусь рассматривает альтернативные источники углеводородного сырья.

# Беларусь-Казахстан # Экономика # Фотофакт

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