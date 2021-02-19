Гендиректор «Бобруйскагромаша»: планируем увеличить рост заработной платы на 133%

Новости Беларуси. К реализации задач, озвученных на Всебелорусском народном собрании, приступили в Бобруйске. С рабочей поездкой в городе 19 февраля побывал премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приехал Роман Головченко обсудить развитие промышленных предприятий региона, среди которых завод «Бобруйскагромаш» и Бобруйская типография. Одна из поставленных задач – на площадках сохранить и нарастить рынки сбыта. Обсудили на встрече и вопросы создания государственных корпораций. Юлия Мычка продолжит.

В этих цехах рождаются железные помощники для отрасли сельского хозяйства – от техники для заготовки и раздачи кормов до машин, которые вносят в почву удобрение. Машины белорусского производства сегодня работают не только на наших полях, но и помогают аграриям в Европе, Азии, Африке, Северной, Центральной и Южной Америке. В 2020 году они освоили рынки Мадагаскара и Сербии.

Алексей Петруша, начальник цеха предприятия «Бобруйскагромаш»:

Конечно, качество соответствует. Из года в год у нас увеличивается импорт по Европе. Поэтому если у нас машины до сих пор покупают – им нравится, они заказывают еще больше и больше.

А еще несколько лет назад предприятие переживало не самые лучшие времена. Своевременное внимание со стороны государства помогло встать на ноги.

Юлия Мычка, корреспондент:

За последние два года «Бобруйскагромаш» пережил серьезную модернизацию. С помощью государства здесь обновили техническую базу на 9,5 миллиона рублей. Например, эти новые современные станки позволили увеличить производительность в два раза.